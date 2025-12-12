Tháo gỡ “nút thắt” phát triển bền vững ngành chanh leo

Ngày 12-12, Báo NN-MT phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở NN-MT Gia Lai tổ chức Diễn đàn Phát triển ngành hàng chanh leo bền vững theo chuỗi liên kết.

Ông Vũ Minh Việt, Phó Tổng Biên tập Báo NN-MT phát biểu khai mạc diễn đàn

Diện tích chanh leo cả nước đạt 12.600 ha, sản lượng hơn 178.500 tấn, thuộc nhóm 18 loại quả có sản lượng trên 100.000 tấn/năm. Tây Nguyên là vùng sản xuất chủ lực với hơn 88% diện tích, trong đó Gia Lai là địa phương dẫn đầu.

Tại diễn đàn, các chuyên gia, cơ quan quản lý và doanh nghiệp nhận định thị trường chanh leo thế giới tăng trưởng mạnh nhờ xu hướng tiêu dùng đồ uống tự nhiên, ít đường, giàu dinh dưỡng và có chứng nhận bền vững. Tuy nhiên, ngành hàng vẫn đối mặt nhiều “nút thắt” như sản xuất manh mún, thiếu liên kết, giống chưa đồng đều, dịch bệnh phức tạp, chi phí logistics cao và rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe từ EU, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc.

Ban tổ chức giải đáp câu hỏi cho các đại biểu tham dự diễn đàn

Trước thực trạng đó, Diễn đàn nhấn mạnh vai trò của liên kết chuỗi giá trị, đặc biệt mô hình “Doanh nghiệp – HTX – Nông dân”, tiến tới mở rộng thành mô hình “5 nhà”: Nhà nước – Doanh nghiệp – HTX – Nông dân – Ngân hàng. Các giải pháp được đề xuất để phát triển bền vững chanh leo như cần quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn; kiểm soát giống; chuẩn hóa quy trình canh tác theo VietGAP, GlobalGAP; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý vùng trồng và truy xuất nguồn gốc; đầu tư công nghệ chế biến sâu và xây dựng thương hiệu chanh leo Việt Nam.

Quang cảnh diễn đàn

Diễn đàn được kỳ vọng sẽ góp phần định hình chiến lược dài hạn cho ngành chanh leo, thúc đẩy liên kết sản xuất – tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng và khẳng định vị thế chanh leo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Sản xuất chanh leo ở Gia Lai

HỮU PHÚC