Giá vàng miếng SJC vượt 156 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước ngày cuối tuần (13-12) tiếp tục tăng. Trong đó, giá vàng miếng SJC đã vượt 156 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 13 giờ ngày 13-12, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 154,3 triệu đồng/lượng mua vào và 156,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua và bán, giao dịch ở mức 153,3 triệu đồng/lượng mua vào và 156,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 152,3 triệu đồng/lượng mua vào và 155,3 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức giá vàng nhẫn 9999 cao nhất từ trước đến nay.

Công ty SJC tăng 600.000 đồng cả hai chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 151,1 triệu đồng/lượng mua vào và 153,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên cuối tuần tại châu Á vào ngày 13-12 (giờ Việt Nam) lên 4.299,38 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 136,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 19,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 14,7– 18,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã tăng khoảng 60% kể từ đầu năm 2025 đến nay. Dù vậy, các định chế tài chính lớn vẫn dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Ngân hàng J.P. Morgan Private Bank dự báo giá có thể đạt từ 5.200 đến 5.300 USD/ounce vào năm 2026 với động lực chính đến từ nhu cầu về vàng vẫn mạnh mẽ và bền vững là động lực chính, trong đó có hoạt động mua vào liên tục từ các ngân hàng trung ương.

