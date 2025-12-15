Giá vàng miếng SJC sáng đầu tuần 157 triệu đồng/lượng

Kinh tế

Giá vàng miếng SJC và giá vàng nhẫn 9999 sáng 15-12 thiết lập giá mới.

Vào khoảng 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 154,8 triệu đồng/lượng mua vào và 156,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 153,8 triệu đồng/lượng mua vào và 156,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC tăng 100.000 đồng /lượng chiều mua và 400.000 đồng/lượng chiều bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 151,2 triệu đồng/lượng mua vào và 154 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 152,5 triệu đồng/lượng mua vào và 155,5 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức giá vàng nhẫn 9999 cao nhất từ trước đến nay.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 15-12 (giờ Việt Nam) lên 4.327.08 USD/ounce, tăng hơn 27 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 137,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 19,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 16,4– 17,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới mở đầu tuần mới tăng mạnh, vượt mốc 4.300 USD/ounce, khi các số liệu kinh tế Mỹ cho thấy hoạt động kinh tế suy yếu, gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong năm 2026.

