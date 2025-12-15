Vàng miếng SJC chiều nay 15-12 vượt 157 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 15-12, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng thêm 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 155,2 triệu đồng/lượng mua vào và 157,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng thêm 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, giao dịch ở mức 154,2 triệu đồng/lượng mua vào và 157,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC tăng thêm 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 151,6 triệu đồng/lượng mua vào và 154,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 152,8 triệu đồng/lượng mua vào và 155,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 15 giờ 35 phút ngày 15-12 (giờ Việt Nam) tiếp tục tăng lên 4.344,8 USD/ounce, tăng 17 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 138,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 19 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 16,2– 17,6 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN