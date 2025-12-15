Kinh tế

Thị trường

Vàng miếng SJC chiều nay 15-12 vượt 157 triệu đồng/lượng

SGGPO

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 chiều nay tiếp tục tăng.

Vàng miếng SJC chiều nay 15-12 vượt 157 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 15-12, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng thêm 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 155,2 triệu đồng/lượng mua vào và 157,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng thêm 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, giao dịch ở mức 154,2 triệu đồng/lượng mua vào và 157,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC tăng thêm 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 151,6 triệu đồng/lượng mua vào và 154,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 152,8 triệu đồng/lượng mua vào và 155,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 15 giờ 35 phút ngày 15-12 (giờ Việt Nam) tiếp tục tăng lên 4.344,8 USD/ounce, tăng 17 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 138,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 19 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 16,2– 17,6 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Công ty SJC Vàng miếng SJC Kitco Mua vào Giá vàng Tuần trước

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn