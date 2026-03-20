Đây là bước chuẩn bị trước khi HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiến hành kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh sau khi ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Trong thời gian chờ kiện toàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao bà Hồ Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phụ trách điều hành hoạt động của UBND tỉnh.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết, Đảng ủy UBND tỉnh giữ vai trò trung tâm trong lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh có biến động về nhân sự chủ chốt, việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm hoạt động liên tục, hiệu quả.

Theo kế hoạch, ngày 30-3, HĐND tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức kỳ họp để bầu Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Đỗ Hữu Huy được đánh giá là cán bộ Trung ương luân chuyển, có kinh nghiệm qua nhiều vị trí trong lĩnh vực kinh tế. Vì vậy, tân Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh sẽ phát huy năng lực, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển địa phương.

Ông Đỗ Hữu Huy được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Hữu Huy cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao trọng trách, đồng thời xác định sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh giữ vững nguyên tắc đoàn kết, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời đổi mới tư duy, phương thức làm việc theo hướng quyết liệt, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Tân Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh sẽ cùng lãnh đạo UBND tỉnh tập trung rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn trong quản lý, điều hành; đẩy nhanh tiến độ giải quyết kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng tham mưu, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng kỳ vọng của Đảng và nhân dân.

MAI CƯỜNG