Chính trị

Tỉnh Đắk Lắk công bố kết quả bầu cử

SGGPO

Sáng 17-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk tìm hiểu thông tin về người ứng cử trước khi bầu cử

Theo đó, toàn tỉnh Đắk Lắk có 2.118 tổ bầu cử/2.120 khu vực bỏ phiếu. Số lượng cử tri đi bỏ phiếu trên tổng số cử tri toàn tỉnh là 2.269.715/ 2.270.554, đạt 99,96%. Trong đó, có 87/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Kết quả bầu cử, số người trúng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Đắk Lắk là 15 người; trúng cử đại biểu HĐND tỉnh là 84 người; trúng cử đại biểu HĐND cấp xã là 2.443 người (thiếu 1 người so với số lượng cơ cấu).

Bà Cao Thị Hòa An, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, cho biết, các đại biểu trúng cử là những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Ủy ban Bầu cử tỉnh đánh giá cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Cử tri xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk tham gia bầu cử

Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk sẽ hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Trung ương và nếu không phát sinh khiếu nại, tố cáo, việc xác nhận tư cách đại biểu trúng cử sẽ được thực hiện đúng thời hạn luật định.

MAI CƯỜNG

Từ khóa

Cao Thị Hòa An Trúng cử Ủy ban bầu cử Quốc hội Cử tri Đắk Lắk Bầu cử Bỏ phiếu Kiện toàn tổ chức

