Ông Lý Tấn Hậu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xóm Chiếu

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh tặng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là nhiệm kỳ khởi đầu của kỷ nguyên mới, của TPHCM sau sắp xếp. Do đó, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phải vận hành theo mô hình mới với yêu cầu “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phường Xóm Chiếu giữ vững vai trò nòng cốt, vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là các cá nhân tiêu biểu, trí thức, doanh nhân, người có uy tín ở cộng đồng dân cư, trong các dân tộc, tôn giáo...

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh trao hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội đến phường Xóm Chiếu

Mặt trận phường Xóm Chiếu cần chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện; lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội phải bám sát các vấn đề thiết thực với đời sống nhân dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xóm Chiếu Nguyễn Quốc Thái chúc mừng Ban Chấp hành Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xóm Chiếu, nhiệm kỳ 2025-2030

Cùng với đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát điều kiện thực tiễn, nắm chắc nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá hiệu quả công tác của MTTQ.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh phường ra mắt đại hội

Ban Chấp hành Công đoàn ra mắt đại hội

Ban Chấp hành Liên hiệp Phụ nữ phường ra mắt đại hội

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên phường ra mắt đại hội

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xóm Chiếu nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 58 người. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ mới tiến hành phiên họp thứ nhất để hiệp thương cử Ban Thường trực, gồm các chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Ông Lý Tấn Hậu, được cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xóm Chiếu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Biểu dương các điển hình tiên tiến

THÁI PHƯƠNG