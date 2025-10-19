Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ tại địa phương

Ngày 19-10, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Cát Lái (TPHCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra phiên thứ hai để báo cáo kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường và Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công Đoàn, Hội Cựu Chiến binh và Đoàn phường; ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra các đoàn thể nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh tặng hoa của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng đại hội

Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là các cá nhân tiêu biểu, trí thức, doanh nhân, người có uy tín ở cộng đồng dân cư, trong các dân tộc, tôn giáo… để củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh phát biểu chỉ đạo đại hội

Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng chí cũng lưu ý Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cát Lái quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát điều kiện thực tiễn, nắm chắc nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả công tác của MTTQ.

Trước đó, Đại hội thống nhất số lượng ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cát Lái, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 55 đồng chí và kết quả hiệp thương cử tại Đại hội là 49 đồng chí. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa I được giao tiếp tục bổ sung, kiện toàn theo đề án nhân sự và số lượng ủy viên đã được Đại hội thống nhất.

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cát Lái, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội

Đồng chí Nguyễn Trí Dũng tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cát Lái nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Hoài Thảo làm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường. Đồng chí Nguyễn Như Thành làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường. Đồng chí Lê Quang Bình, làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường. Đồng chí Lê Thị Thùy Hoa, làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Cát Lái.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao tặng 300 triệu đồng hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn phường Cát Lái.

THU HƯỜNG