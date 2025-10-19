Đồng chí Đoàn Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ

Chính trị

Ngày 19-10, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ (TPHCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên bế mạc.

Đồng chí Thạch Nghi Xuân trao hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội đến phường Bàn Cờ
Đồng chí Thạch Nghi Xuân trao hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội đến phường Bàn Cờ

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM trước đây.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Thạch Nghi Xuân, Trưởng Ban Dân tộc – Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ghi nhận, biểu dương sự chuẩn bị chu đáo công tác liên quan đến tổ chức đại hội Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Theo ông Thạch Nghi Xuân, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phường Bàn Cờ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhất là trong các phong trào thi đua yêu nước, chính sách đối với người có công, an sinh xã hội.

Hinh 11 (1).jpg
Đồng chí Thạch Nghi Xuân phát biểu tại đại hội

Cùng với đó, vai trò giám sát, phản biện xã hội ngày càng được phát huy; công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được thực hiện thường xuyên; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương tiếp tục được củng cố và phát triển.

Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Thạch Nghi Xuân mong muốn MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phường Bàn Cờ tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng sự đồng thuận xã hội, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đặc biệt, mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hinh 9.jpg
Các đại biểu ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ

Cùng với đó cần quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát điều kiện thực tiễn, nắm chắc nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá hiệu quả công tác của MTTQ.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ cần lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội bám sát các vấn đề thiết thực với đời sống nhân dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hinh 2.jpg
Ban Chấp hành Công đoàn phường Bàn Cờ ra mắt đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị và phương hướng, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ nhiệm kỳ 2025-2030; báo cáo kiểm điểm của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ qua.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 57 thành viên (khuyết 2 thành viên).

Hinh 4.jpg
Ban Chấp hành Liên hiệp Phụ nữ phường Bàn Cờ ra mắt tại đại hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ mới tiến hành phiên họp thứ nhất hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 5 thành viên. Đồng chí Đoàn Thị Cẩm Tú được tín nhiệm cử tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngoài ra, 4 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường là người đứng đầu các đoàn thể.

Hinh 5.jpg
Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh ra mắt đại hội
Hinh 3.jpg
Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên phường Bàn cờ ra mắt đại hội

Tại đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ cũng tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc là gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2025 - 2030.

Hinh 10.jpg
Tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
THÁI PHƯƠNG

