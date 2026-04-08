Ông Nguyễn Minh Nhựt được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM

Đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 của Hội Chữ thập đỏ TPHCM

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất biểu quyết bầu ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Nhựt bày tỏ xúc động khi được quay trở lại “mái nhà Chữ thập đỏ” sau 10 năm luân chuyển công tác qua nhiều vị trí khác nhau.

Ông Nguyễn Minh Nhựt có thời gian dài gắn bó với phong trào Chữ thập đỏ, từ khi tham gia công tác thanh thiếu niên trường học đến làm lãnh đạo tại địa phương. Cùng với đó, ông có kinh nghiệm 5 năm công tác tại Ban Đô thị và Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM.

Ông Nguyễn Minh Nhựt chia sẻ tại hội nghị

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, đây là nền tảng quan trọng để ông cùng Ban Chấp hành Hội tiếp tục tham mưu các chính sách hỗ trợ cán bộ Hội và đẩy mạnh hoạt động nhân đạo.

Trước đó, ngày 7-4, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trao quyết định của UBND TPHCM về việc điều động ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đến nhận công tác tại Hội Chữ thập đỏ TPHCM, để giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM.

THÁI PHƯƠNG