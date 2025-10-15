Ông Nguyễn Ngọc Thịnh từ chối nhận quyền điều hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Ngày 15-10, tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tổ chức cuộc họp xem xét điều hành hoạt động của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trước đó, ngày 3-10, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến vụ việc máy tán sỏi bị hỏng nhưng vẫn kê khai tán sỏi cho 255 bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên hiện vẫn chưa có người phụ trách điều hành

Ngày 4-10, Sở Y tế Đắk Lắk đã phân công ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, điều hành bệnh viện để đảm bảo giải quyết các công việc của bệnh viện trong thời gian chờ đợi cấp có thẩm quyền có chỉ đạo mới. Tuy nhiên, đến ngày 8-10, ông Nguyễn Ngọc Thịnh có đơn xin không nhận nhiệm vụ phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Do đó, Sở Y tế Đắk Lắk có tờ trình gửi các cấp có thẩm quyền đề nghị cho chủ trương giao phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Qua rà soát, tập thể lãnh đạo Sở Y tế đề xuất ông Nguyễn Hữu Vũ Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế là nhân sự phù hợp nhất để đảm nhận nhiệm vụ phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, theo Nghị định 150 của Chính phủ quy định: Phó Giám đốc sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, với tình hình nhân sự ngành y tế hiện nay đang rất khó khăn để bố trí nhân sự khác phụ trách, điều hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; việc tạm thời giao nhiệm vụ cho ông Quang là giải pháp cần thiết và phù hợp, nhằm bảo đảm ổn định tổ chức, duy trì mọi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của bệnh viện. Vì vậy, Sở Y tế Đắk Lắk đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giao ông Nguyễn Hữu Vũ Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế phụ trách, điều hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo.

Nói về lý do từ chối đảm nhiệm điều hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, ông Nguyễn Ngọc Thịnh cho biết, những tồn đọng tại bệnh viện vượt quá khả năng của ông và thuộc tầm xử lý, giải quyết của Sở Y tế.

MAI CƯỜNG