Vụ máy tán sỏi hỏng ở Đắk Lắk: Bệnh viện mời 255 bệnh nhân đến kiểm tra sức khoẻ

Ngày 21-9, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận, đã gửi thư mời kiểm tra sức khỏe cho 255 bệnh nhân liên quan đến vụ việc máy tán sỏi bị hỏng nhưng vẫn kê khai tán sỏi cho bệnh nhân.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mời các bệnh nhân đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe hiện tại nhằm phát hiện sớm các bệnh lý hệ tiết niệu (nếu có) để theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời.

Thời gian kiểm tra sức khỏe từ ngày 24-9 đến 3-10, tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tất cả những bệnh nhân này sẽ được miễn phí hoàn toàn chi phí các dịch vụ khám và cận lâm sàng liên quan đến hệ tiết niệu và các vấn đề phát sinh có liên quan.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Trước đó, ngày 20-9, Sở Y tế Đắk Lắk đã có báo cáo gửi Bộ Y tế về vụ việc máy tán sỏi của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã hỏng nhưng vẫn kê khai tán sỏi cho bệnh nhân. Trong đó, Sở Y tế tiếp tục yêu cầu bệnh viện rà soát hồ sơ bệnh án, ghi nhận tình trạng bệnh lý và phương pháp điều trị đối với bệnh nhân không được tán sỏi bằng laser trong giai đoạn máy hỏng.

Đồng thời, Sở Y tế cũng giao 3 bệnh viện khác, gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, Bệnh viện Thiện Hạnh và Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cử bác sĩ chuyên khoa tham gia khám tầm soát, nhằm đảm bảo khách quan.

Như Báo SGGP đã phản ánh, Đoàn công tác của Sở Y tế Đắk Lắk đã kiểm tra và phát hiện máy tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị hỏng từ cuối năm 2023 đến nay, chưa được sửa chữa. Nhưng thời gian này lại có hàng trăm ca tán sỏi bằng laser được thực hiện tại đây.

MAI CƯỜNG