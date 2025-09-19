Xã hội

Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo điều tra vụ máy hỏng, vẫn có 255 ca tán sỏi được hạch toán

SGGPO

Ngày 19-9, UBND tỉnh Đắk Lắk có thông cáo báo chí về một số sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh tại Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

z7024224257002_712007c2a1798c1b1e2a66bc4d9cb1f9.jpg
Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin về vụ việc máy tán sỏi laser hỏng vẫn điều trị cho bệnh nhân

Theo đó, từ ngày 22-7, đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra, đánh giá hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện máy tán sỏi laser hỏng từ cuối năm 2023 nhưng có 255 ca tán sỏi laser được hạch toán sai quy định.

Trên cơ sở kết luận của đoàn kiểm tra, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tổ chức khắc phục các tồn tại, sai phạm và kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan.

z6610701312503-e4d5fa67be3cf3f69e5216e51d43f46f-741-8338.jpg
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Ngày 20-8, Hội đồng kỷ luật của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên họp, xem xét và trước mắt đã có quyết định kỷ luật 3 bác sĩ và 1 điều dưỡng liên quan vụ việc.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây nguyên đã cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Công an tỉnh Đắk Lắk, để điều tra theo quy định của pháp luật.

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đồng thời, giao Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc đảm bảo nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và theo đúng quy định của pháp luật.

Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

Tỉnh ủy Đắk Lắk Hội đồng kỷ luật Bệnh viện Đa khoa Sở Y tế Hạch toán Công an tỉnh Đắk Lắk Tây Nguyên Đoàn kiểm tra Vùng cấm máy tán sỏi laser bệnh nhân

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn