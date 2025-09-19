Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo điều tra vụ máy hỏng, vẫn có 255 ca tán sỏi được hạch toán

Ngày 19-9, UBND tỉnh Đắk Lắk có thông cáo báo chí về một số sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh tại Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin về vụ việc máy tán sỏi laser hỏng vẫn điều trị cho bệnh nhân

Theo đó, từ ngày 22-7, đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra, đánh giá hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện máy tán sỏi laser hỏng từ cuối năm 2023 nhưng có 255 ca tán sỏi laser được hạch toán sai quy định.

Trên cơ sở kết luận của đoàn kiểm tra, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tổ chức khắc phục các tồn tại, sai phạm và kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Ngày 20-8, Hội đồng kỷ luật của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên họp, xem xét và trước mắt đã có quyết định kỷ luật 3 bác sĩ và 1 điều dưỡng liên quan vụ việc.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây nguyên đã cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Công an tỉnh Đắk Lắk, để điều tra theo quy định của pháp luật.

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đồng thời, giao Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc đảm bảo nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và theo đúng quy định của pháp luật.

MAI CƯỜNG