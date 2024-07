PGBank triển khai nhiều giải pháp đột phá gia tăng năng lực cạnh tranh

Theo đó, PGBank vừa công bố báo cáo tài chính quý 2-2024, thu nhập lãi thuần tăng nhẹ 15,8% so với quý 1-2024 đạt 437 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, tổng tài sản PGBank ghi nhận 59.715 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cuối năm 2023; dư nợ tín dụng PGBank đạt 36.703 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cuối năm 2023, đạt 97,8% kế hoạch 6 tháng đầu năm. Huy động vốn thị trường 1 là 37.392 tỷ đồng, trong đó tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn chiếm 14,33%. Lợi nhuận trước thuế đạt 267 tỷ đồng, hoàn thành 48% mục tiêu lợi nhuận năm 2024. Thu phí bảo lãnh đạt 29 tỷ đồng đạt 114% kế hoạch 6 tháng đầu năm.

6 tháng đầu năm, PGBank tập trung hoàn thiện thể chế, quy trình, quy chế để xây dựng nền tảng vững chắc, song song đó triển khai các biện pháp quản trị rủi ro, đặc biệt là mô hình rủi ro và xếp hạng nội bộ được áp dụng trong quá trình ra quyết định kinh doanh góp phần rút ngắn quy trình tín dụng và kiểm soát rủi ro tốt hơn, đồng thời nguồn vốn được quản lý, phân bổ một cách hiệu quả.

ANH THƯ