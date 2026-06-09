Phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia hơn 4.000 tỷ đồng

Ngày 9-6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào triệt phá thành công một đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia.

Đầu năm 2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị, phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hệ thống cổng game đánh bạc trực tuyến OKWIN.

Các dữ liệu điện tử thu thập được cho thấy, phía sau những giao dịch nạp - rút tiền của người chơi là một mạng lưới thanh toán trung gian hoạt động chuyên nghiệp, có sự phân công, điều hành chặt chẽ và liên quan đến nhiều mắt xích trong và ngoài nước.

Lãnh đạo Bộ Công an giao Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Bộ Công an Lào triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh.

Triệu Khắc Luân và Vày Lền Phat. Ảnh: TRẦN TUẤN

Trên cơ sở đề nghị phối hợp của lực lượng chức năng Việt Nam, Bộ Công an Lào đã kiểm tra 2 địa bàn tại thành phố Kaysone Phomvihane (thuộc tỉnh Savannakhet, Lào). Sau đó, lực lượng phá án Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, khai thác các tài liệu điện tử, làm rõ hoạt động của 56 đối tượng người Việt Nam và 1 đối tượng người Trung Quốc liên quan đến đường dây đánh bạc này.

Từ tháng 2-2026, sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, các đối tượng cầm đầu tổ chức tội phạm người Trung Quốc chuyển địa bàn hoạt động sang Lào. Tại đây, các đối tượng lập Công ty ASM nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

Dưới lớp vỏ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính, ASM thực chất là “trạm trung chuyển” dòng tiền giữa các nhà cái trực tuyến và người tham gia đánh bạc. Mọi giao dịch nạp tiền, rút tiền đều được thực hiện thông qua hệ thống này.

Khi người chơi nạp tiền vào tài khoản đánh bạc, ASM tiếp nhận và chuyển cho nhà cái. Ngược lại, khi người chơi thắng cược, ASM tiếp tục thực hiện việc thanh toán tiền thắng bạc. Đổi lại, tổ chức này được hưởng lợi từ 0,3% đến 0,8% trên tổng số tiền giao dịch mỗi ngày.

Hệ thống của tổ chức tội phạm này xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc/ngày. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam thông qua ASM được xác định lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

Số tiền này, các đối tượng chuyển lên sàn MIA, mua đồng UST và hợp thức hóa dòng tiền bằng nhiều đường dẫn để che dấu và cuối cùng chuyển về Trung Quốc.

Khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: TRẦN TUẤN

Quá trình đấu tranh, ban chuyên án làm rõ vai trò của hai đối tượng người Việt Nam là Triệu Khắc Luân (sinh năm 1987, trú tại phường An Đông, TPHCM) và Vày Lền Phat (sin năm 1995, trú tại ấp Thuận Hoà, xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai). Đây là những mắt xích quan trọng trực tiếp quản lý hoạt động của hệ thống dưới sự chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc.

Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TPHCM, Công an Đồng Nai tổ chức truy bắt Luân và Phat.

Tang vật vụ án

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” trực tuyến và “Thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; khởi tố 53 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”; áp dụng biện pháp tạm giam đối với 34 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 19 bị can.

VĂN THẮNG