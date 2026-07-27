Xét xử 14 bị cáo trong đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả

Sáng 27-7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 14 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả xảy ra tại Công ty MediUSA, Công ty MediPhar và các doanh nghiệp liên quan.

Hội đồng xét xử tại phiên tòa. Ảnh: ANH PHÙNG

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPhaco, Phó Giám đốc Công ty MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương, giữ vai trò cầm đầu, xây dựng “hệ sinh thái” doanh nghiệp để sản xuất, tiêu thụ hơn 236 dòng thực phẩm chức năng dành cho nhiều nhóm khách hàng.

Cơ quan tố tụng xác định 88 sản phẩm là hàng giả, trong đó nhiều thành phần chính chỉ đạt dưới 30% hàm lượng đã công bố.

Chiều cùng ngày, khai trước hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh cho rằng bản thân “chưa sát sao trong quản lý” nên để xảy ra sai phạm. Chủ tọa không chấp nhận cách giải thích này, cho rằng bị cáo có trình độ đại học chuyên ngành dược, trực tiếp điều hành nhiều công ty, nhà máy sản xuất. Sau đó, bị cáo Mạnh thừa nhận có sai phạm.

Bị cáo khai phần lớn sản phẩm ban đầu được doanh nghiệp nhận gia công cho đối tác. Sau đó, công ty sử dụng các công thức đã được cấp phép để phát triển sản phẩm riêng, chủ yếu thay đổi tên gọi. Một số sản phẩm khác được xây dựng từ công thức thu thập trên mạng, không phải kết quả nghiên cứu độc lập.

Giải thích việc cắt giảm 70%-80% hàm lượng nhiều thành phần, bị cáo Mạnh cho rằng một số công thức sau khi được cấp phép không thể đưa vào sản xuất thực tế. Do thị trường cạnh tranh, doanh nghiệp đăng ký hàm lượng cao để thu hút khách hàng.

Hội đồng xét xử không chấp nhận lời khai này, cho rằng doanh nghiệp phải đầu tư nghiên cứu, phát triển công thức mới thay vì sử dụng công thức của người khác rồi tự ý cắt giảm tới 80% thành phần.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: ANH PHÙNG

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2025, các bị cáo Nguyễn Năng Mạnh; Đỗ Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty MediPhar, và Khúc Minh Vũ, Giám đốc Công ty Việt Đức, đã thành lập, chi phối và điều hành Công ty MediPhar, Công ty MediUSA cùng các doanh nghiệp trong hệ thống.

Các bị cáo bị cáo buộc lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với quy mô đặc biệt lớn; đồng thời tiêu hủy chứng cứ, tài liệu nhằm che giấu sai phạm về kế toán.

Bị cáo Nguyễn Năng Mạnh tại phiên tòa. Ảnh: ANH PHÙNG

Cáo trạng cũng cáo buộc các bị cáo có hành vi đưa hối lộ cho người có chức vụ, quyền hạn; tiết lộ thông tin để tiêu hủy chứng cứ, tài liệu.

Cơ quan công tố xác định, các bị cáo đã tổ chức chuỗi hành vi sai phạm từ khâu xin cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP, đăng ký công bố sản phẩm, sản xuất đến phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố.

Tổng doanh thu thực tế của Công ty MediPhar và Công ty MediUSA từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa được xác định hơn 1.700 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ 88 sản phẩm giả hơn 539 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2021 đến năm 2024, các bị cáo còn bị cáo buộc chỉ đạo lập, theo dõi 2 hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu và trốn thuế.

Tổng doanh thu thực tế của 4 công ty MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife khoảng 2.100 tỷ đồng, trong khi doanh thu kê khai thuế hơn 363 tỷ đồng; doanh thu để ngoài sổ sách khoảng 1.700 tỷ đồng. Hành vi này bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 304 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG - ANH PHÙNG