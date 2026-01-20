Pháo hoa sẽ rực sáng trong chương trình “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”

Chương trình nghệ thuật “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026) sẽ diễn ra vào tối 23-1 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Màn bắn thử pháo hoa tại SVĐ Mỹ Đình

Chương trình do Thành ủy Hà Nội chủ trì tổ chức mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần khẳng định vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; cổ vũ tinh thần đoàn kết, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống.

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao với khoảng 10.000 đơn vị pháo hoa các loại

Chương trình Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng là điểm nhấn trọng tâm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Chương trình có thời lượng khoảng 120 phút, được dàn dựng theo hướng trang trọng, quy mô, bảo đảm thể hiện đầy đủ tầm vóc và ý nghĩa của sự kiện.

Phần nghệ thuật với ba chương: “Tráng ca dưới cờ Đảng”, “Với Đảng, trọn niềm tin yêu” và “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”, khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật chào mừng. Hà Nội cũng lắp đặt hệ thống màn hình LED tại một số điểm công cộng, tạo điều kiện để đông đảo người dân cùng theo dõi và hòa chung không khí sự kiện.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao, lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn, tổng số pháo hoa được chuẩn bị cho màn trình diễn này lên tới gần 10.000 đơn vị pháo hoa các loại. Trong đó bao gồm 4.600 quả pháo hoa tầm cao (gấp gần 7 lần quy mô các sự kiện khác tại Hà Nội), 950 giàn phun pháo hoa và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật, vượt xa quy mô thường thấy tại một điểm bắn.

Pháo hoa hỏa thuật sẽ được lồng ghép vào các tiết mục biểu diễn

Điểm khác biệt của màn bắn pháo hoa lần này không chỉ nằm ở quy mô, số lượng mà còn ở cách thức trình diễn mang đậm tính nghệ thuật. Các chuyên gia cho biết, hiệu ứng pháo hoa sẽ hòa quyện cùng âm nhạc thành một bản giao hưởng ánh sáng hoành tráng.

Lần đầu tiên trận địa pháo hoa hỏa thuật được lắp đặt trực tiếp trên mái nhà và hai bên cánh khán đài B của Sân vận động Mỹ Đình theo địa hình vòng cung. Trong khi đó, trận địa pháo hoa nổ tầm cao được bố trí bảo đảm nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật, an toàn và mỹ thuật, qua đó tối ưu góc nhìn, tầm phủ và hiệu ứng lan tỏa, mang đến trải nghiệm nghệ thuật cao nhất.

Cùng với màn pháo hoa bùng nổ cuối chương trình, pháo hoa hỏa thuật sẽ được lồng ghép vào các tiết mục biểu diễn, phối hợp đồng bộ với các hiệu ứng ánh sáng, laser và âm nhạc góp phần kiến tạo nhịp điệu, cao trào cảm xúc và mở ra không gian trình diễn đa chiều.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng dự kiến có khoảng 15.000 đại biểu, khách mời tham dự, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số.

Tin liên quan Hà Nội sẽ bắn pháo hoa mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

VĨNH XUÂN