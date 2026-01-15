Phạt đối tượng thông tin sai sự thật vụ án nữ sinh lớp 7 ở Cà Mau

Ngày 15-1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Cà Mau) cho biết, đã xử phạt vi phạm hành chính đối với L.Q.Đ. (sinh năm 1995, ngụ xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau), về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan vụ án nữ sinh lớp 7 .

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tống đạt quyết định xử phạt hành chính đối với L.Q.Đ. ẢNH: CACC

Trước đó, sáng 2-1, người dân phát hiện một thi thể nổi trên vuông tôm thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm. Nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc.

Trong quá trình cơ quan chức năng làm việc, ngày 3-1, L.Q.Đ. sau khi dự đám tang nạn nhân đã đăng tải lên mạng xã hội nội dung sai sự thật về vụ việc. Thông tin mà Đ. đăng tải chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Làm việc với cơ quan công an, Đ. thừa nhận nội dung bài viết do mình suy đoán, không có căn cứ, không kiểm chứng từ nguồn tin chính thống và nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao quyết định xử phạt Đ. 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang trong nhân dân.

Như Báo SGGP đưa tin, sáng 2-1, một người đàn ông phát hiện thi thể một bé gái nổi trên mặt nước trong vuông tôm; thi thể có nhiều vết thương, có dấu hiệu bị sát hại. Qua ghi nhận ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là V.T.M.K. (13 tuổi, học sinh lớp 7, ngụ xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau xác định nghi phạm là H.A.K. (16 tuổi, tạm trú xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau) nên mời làm việc. K. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với H.A.K. để điều tra, xử lý về hành vi giết người và hiếp dâm.

TẤN THÁI