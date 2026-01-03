Pháp luật

Bắt khẩn cấp nghi can giết nữ sinh lớp 7 gây xôn xao ở Cà Mau

Ngày 3-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã bắt khẩn cấp H.A.K. (16 tuổi, tạm trú xã Cái Đôi Vàm, Cà Mau) để điều tra hành vi sát hại bé gái V.T.M.K (13 tuổi, học sinh lớp 7, ở xã Phú Tân, Cà Mau). 

Người dân hiếu kỳ tập trung tại khu vực hiện trường vụ án mạng

Trước đó, sáng 2-1, một người đàn ông chạy xe trên tuyến đường bê tông dọc kênh Lô 1 (thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm) phát hiện thi thể một bé gái nổi trên mặt nước trong vuông tôm.

Ngay sau đó, vụ việc được trình báo đến cơ quan công an. Qua ghi nhận ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân có nhiều vết thương trên người, có dấu hiệu bị sát hại rồi ném xuống vuông tôm.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định nghi phạm là H.A.K., đang làm thuê cho một chủ tàu cá ở địa phương, nên tiến hành mời làm việc. Tại cơ quan công an, K. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Cà Mau cảnh báo người dân không chia sẻ, bình luận hay suy diễn thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Công an khẳng định những thông tin lan truyền trên Facebook cho rằng "vụ việc liên quan 5 người, 4 người đã bị bắt" là không đúng sự thật.

Hiện vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

