Khởi tố đối tượng hiếp dâm và giết nữ sinh lớp 7 ở Cà Mau

Như Báo SGGP đưa tin, sáng 2-1, một người đàn ông chạy xe trên tuyến đường bê tông dọc kênh Lô 1 (thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm) phát hiện thi thể một bé gái nổi trên mặt nước trong vuông tôm; thi thể có nhiều vết thương, có dấu hiệu bị sát hại. Qua ghi nhận ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là V.T.M.K. (13 tuổi, học sinh lớp 7, ngụ xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định nghi phạm là H.A.K. nên mời làm việc. Tại cơ quan công an, H.A.K. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.