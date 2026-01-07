Pháp luật

Khởi tố đối tượng hiếp dâm và giết nữ sinh lớp 7 ở Cà Mau

Ngày 7-1, liên quan đến vụ nữ sinh 13 tuổi bị sát hại gây xôn xao tỉnh Cà Mau, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can đối với H.A.K. (16 tuổi, tạm trú xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau) để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người” và “Hiếp dâm”.

Người dân hiếu kỳ tập trung tại khu vực hiện trường vụ án mạng

Như Báo SGGP đưa tin, sáng 2-1, một người đàn ông chạy xe trên tuyến đường bê tông dọc kênh Lô 1 (thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm) phát hiện thi thể một bé gái nổi trên mặt nước trong vuông tôm; thi thể có nhiều vết thương, có dấu hiệu bị sát hại. Qua ghi nhận ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là V.T.M.K. (13 tuổi, học sinh lớp 7, ngụ xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định nghi phạm là H.A.K. nên mời làm việc. Tại cơ quan công an, H.A.K. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

