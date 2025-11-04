Phát động 60 ngày tăng tốc phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Ngày 4-11, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với BHXH TPHCM tổ chức lễ ra quân với chủ đề “60 ngày tăng tốc - Hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2025”.

Phó Giám đốc BHXH TPHCM Trần Dũng Hà phát biểu tại lễ ra quân

Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TPHCM cho biết, hoạt động này thể hiện quyết tâm cao của hai đơn vị trong việc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chính sách an sinh, thiết thực chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11.

Theo Phó Giám đốc BHXH TPHCM, với sự bổ sung của Luật BHXH và Luật BHYT năm 2025, người dân có cơ hội tiếp cận gần hơn với các chính sách. Do đó, việc lan tỏa sâu rộng chính sách đến từng người lao động không thể chậm trễ.

Với chủ đề “60 ngày tăng tốc - Hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2025”, các hoạt động tuyên truyền hướng đến nhóm người trong các ngành nghề buôn bán, kinh doanh, làm nghề tự do, chủ nhà trọ… bằng nhiều hình thức sinh động nhằm thu hút người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Lực lượng BHXH và Bưu điện tham gia đợt cao điểm

Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2025, ngay trong ngày đầu ra quân, toàn hệ thống BHXH TPHCM phấn đấu phát triển khoảng 3.000 người tham gia mới BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Trong 60 ngày cao điểm tăng tốc, mục tiêu toàn thành phố đạt 16.000 người tham gia BHXH tự nguyện và 350.000 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Qua đó, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Bưu điện và BHXH trong việc đưa chính sách an sinh đến gần hơn với từng người dân, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn của chính sách BHXH, BHYT – vì cuộc sống an lành, bền vững cho mọi người, mọi nhà.

NGÔ BÌNH