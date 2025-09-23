Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT

UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố.

Viên chức BHXH TPHCM tư vấn chính sách BHXH cho người dân

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì phối hợp tham mưu chính sách, cơ chế hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện để tăng độ bao phủ BHXH. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); tăng cường kiểm tra, đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý các đơn vị cung ứng lao động và đơn vị có thuê lao động để đảm bảo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về lao động.

Sở Y tế chủ trì phối hợp tham mưu chính sách, cơ chế hỗ trợ mức đóng BHYT để tăng độ bao phủ BHYT, phù hợp lộ trình BHYT toàn dân. Tăng cường công tác tham mưu giúp UBND TPHCM thực hiện quản lý nhà nước về BHYT thông qua công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm; có giải pháp kịp thời ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động khám chữa bệnh (KCB) và kết nối dữ liệu với cơ quan BHXH.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm phối hợp tham mưu UBND TPHCM trình HĐND TPHCM đưa chỉ tiêu tỷ lệ độ bao phủ BHXH, BHYT vào chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm trong Nghị quyết HĐND và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM. Sở GD-ĐT phối hợp với cơ quan BHXH đẩy mạnh tuyên truyền về BHYT học sinh, sinh viên (HSSV), triển khai công tác thu BHYT HSSV đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT.

BHXH TPHCM chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền Luật BHXH, Luật BHYT theo hướng đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng sinh động. Đồng thời, rà soát, xử lý doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Tăng cường kiểm tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT tại các đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, cơ sở y tế kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, phối hợp quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT và dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; triển khai đúng, đầy đủ và kịp thời các chương trình, kế hoạch và giải pháp để đẩy mạnh công tác BHYT, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHYT. Cùng với đó, phối hợp tuyên truyền, thu BHYT cho HSSV, trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời, đầy đủ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai danh sách trường có tỷ lệ HSSV tham gia BHYT để biểu dương hoặc nhắc nhở kịp thời.

Còn Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền để người sử dụng lao động có trách nhiệm đăng ký và đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động. Cùng với đó, vận động đoàn viên, hội viên và người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên…

Thanh tra TPHCM phối hợp với BHXH TPHCM theo dõi, nắm bắt tình hình và kịp thời tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT. UBND các phường, xã, đặc khu tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT. Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên, người sử dụng lao động, người lao động và người dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, lợi ích của chính sách BHXH, BHYT, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện, thúc đẩy việc tham gia BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội lâu dài, bền vững…

NGÔ BÌNH