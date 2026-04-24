Sáng 24-4, tại tỉnh Quảng Ninh, Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương phối hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động cấp quốc gia “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2026.

Các đại biểu bấm nút phát động Tháng công nhân và Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Ảnh: NGUYỄN HUỆ

Trong đó, Tháng công nhân năm 2026 triển khai với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động” gắn với các hoạt động đối thoại, nâng cao kỹ năng, phát triển đoàn viên. Đây là năm thứ 6, hai chương trình này được phát động đồng thời trên phạm vi cả nước.

Trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể

Phát biểu tại lễ phát động, bên cạnh biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã chỉ ra một số hạn chế và tồn tại về chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, điều kiện làm việc tại nhiều cơ sở còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Việc tuân thủ quy định về an toàn, vệ sinh lao động tại một số cơ sở chưa nghiêm; việc giảm thiểu tai nạn lao động chưa được cải thiện, còn xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người, nhất là ở các lĩnh vực xây dựng, điện, khai thác, khoáng sản...

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: NGUYỄN HUỆ

Trên cơ sở đó, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về lao động, việc làm, tiền lương và an toàn, vệ sinh lao động; thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, cần nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa an toàn trong doanh nghiệp và toàn xã hội; chủ động kiểm soát rủi ro, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; kịp thời có biện pháp ngăn ngừa, cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công nhân, người lao động.

Tại buổi lễ, các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đã trao bằng khen cho 8 tập thể, 2 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua an toàn, vệ sinh lao động năm 2025. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao bằng khen cho 6 tập thể, 3 cá nhân trên địa bàn.

PHÚC VĂN