Phát động Tháng Công nhân 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”

Một bữa cơm do công đoàn công ty tổ chức

Ngày 17-3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026.

Tháng Công nhân năm 2026 có chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”. Hoạt động được tổ chức gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Tổ chức Công đoàn Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu có từ 70% doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên triển khai ít nhất một hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026. Đồng thời, khoảng 10% đoàn viên, người lao động tham gia đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp nâng cao năng suất lao động. Trong đó ít nhất 30% sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, tổ chức công đoàn sẽ tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 5” giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động với đoàn viên, người lao động và diễn đàn “Đoàn viên góp ý xây dựng Công đoàn Việt Nam trong kỷ nguyên mới” trước thềm Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn các cấp cũng tổ chức chương trình “Cảm ơn người lao động”. Bên cạnh đó là các hoạt động như “Bữa cơm công đoàn” và vận động cải thiện chất lượng bữa ăn ca, tổ chức ngày hội gia đình công nhân.

Ở cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, một số hoạt động điểm nhấn sẽ được tổ chức như: lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026; lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và biểu dương các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025.

PHÚC VĂN