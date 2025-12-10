Tháng Công nhân 2025: Triển khai rộng khắp, có nhiều nét mới

Tháng Công nhân năm 2025 được triển khai đồng loạt trên cả nước với gần 27.100 công đoàn cơ sở tham gia, ghi nhận nhiều mô hình chăm lo cho người lao động.

Ngày 10-12, Ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thông tin: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2025 trên phạm vi cả nước.

Nhiều mô hình hướng về công nhân

Tháng Công nhân năm 2025 diễn ra trong không khí thi đua hướng tới nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, với chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”.

Để triển khai thực hiện, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành kế hoạch tập trung vào 5 nhóm nội dung lớn và 4 văn bản hướng dẫn triển khai. Đồng thời, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng có Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 12-3-2025 nhằm khuyến khích thi đua khen thưởng, tạo động lực đổi mới trong tổ chức các hoạt động.

Theo báo cáo từ 75 đơn vị, tính đến hết tháng 4-2025, cả nước ghi nhận 447 văn bản triển khai từ các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Có 27.075 công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tổ chức ít nhất một hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2025. Cùng với đó, 40 địa phương, ngành có 100% công đoàn khối hành chính sự nghiệp tham gia.

Tổ chức công đoàn chăm lo cho công nhân, người lao động﻿

Nhiều hoạt động được tổ chức theo hướng thiết thực, bám sát quyền lợi người lao động, lồng ghép chăm lo đời sống, an toàn vệ sinh lao động. Các cấp công đoàn phối hợp với cơ quan chức năng, doanh nghiệp để mở rộng quy mô tổ chức, tăng cường tuyên truyền và tiếp cận trực tiếp công nhân tại nơi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương đánh giá, Tháng Công nhân đã được triển khai từ năm 2012 theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và đến nay đã trở thành hoạt động chính trị thường niên, thể hiện sự quan tâm đối với công nhân – lực lượng trung tâm của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đồng chí, qua hơn 10 năm, nội dung tổ chức Tháng Công nhân ngày càng đổi mới, lan tỏa sâu rộng, góp phần củng cố niềm tin và nâng cao vai trò đại diện của Công đoàn Việt Nam.

Năm 2025, hoạt động được thực hiện trong bối cảnh hệ thống chính trị đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, triển khai các nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. Năng lực tổ chức phong trào, kỹ năng đối thoại, vận động công nhân của đội ngũ cán bộ công đoàn được ghi nhận cải thiện. Nhiều mô hình chăm lo đời sống, diễn đàn đối thoại, hoạt động truyền thông đa nền tảng được duy trì. Qua đó, Tháng Công nhân năm 2025 tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong Tháng Công nhân 2025, tổ chức công đoàn đã chăm lo, hỗ trợ cho hơn 1,4 triệu lượt người lao động với tổng kinh phí thực hiện trên 265 tỷ đồng. Cả nước có 1.010 căn nhà trong chương trình “Mái ấm Công đoàn” được xây dựng, sửa chữa cho đoàn viên khó khăn về nhà ở, với mức kinh phí hỗ trợ hơn 24 tỷ đồng. Tổng số 1,256 triệu lượt đoàn viên được thụ hưởng các chương trình phúc lợi như tham quan, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe, học tập… với tổng giá trị phúc lợi ghi nhận hơn 303 tỷ đồng. Toàn hệ thống đã tổ chức được 20.488 hoạt động văn hóa – thể thao tại 16.418 công đoàn cơ sở, thu hút hơn 10,1 triệu lượt người tham gia.

Vẫn còn những tồn tại, khó khăn

Bên cạnh kết quả, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận định vẫn còn một số tồn tại cần được khắc phục trong thời gian tới.

Thứ nhất, mức độ triển khai chưa đồng đều giữa các địa phương. Một số liên đoàn lao động tỉnh, công đoàn ngành chưa chủ động trong tham mưu, phối hợp tổ chức, còn lúng túng trong xây dựng nội dung nên hiệu quả lan tỏa chưa cao.

Thứ hai, một bộ phận doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa tham gia thực chất. Việc phối hợp triển khai còn hình thức, chưa chú trọng các hoạt động chăm lo trực tiếp cho người lao động.

Thứ ba, công tác truyền thông chưa đồng bộ và chưa tận dụng tốt nền tảng số. Một số đơn vị thiếu nhân lực chuyên trách, nội dung thông tin chưa phù hợp từng nhóm công nhân theo độ tuổi, trình độ và môi trường làm việc.

Thứ tư, việc đánh giá tác động chưa toàn diện. Công tác khảo sát – phản hồi người lao động ở nhiều địa phương còn thiếu hệ thống, chưa có công cụ đo lường mức độ hài lòng và hiệu quả của hoạt động sau triển khai.

Về nguyên nhân, báo cáo nêu rõ, năng lực tổ chức của cán bộ công đoàn cơ sở còn hạn chế, nhất là kỹ năng truyền thông, tổ chức sự kiện và thương lượng đối thoại. Bên cạnh đó, nhiều công đoàn địa phương gặp khó về kinh phí, cơ sở vật chất, nguồn lực xã hội hóa. Đặc thù dây chuyền sản xuất làm việc theo ca khiến việc tập hợp công nhân tại doanh nghiệp lớn còn khó khăn. Một số người sử dụng lao động chưa nhìn thấy lợi ích khi phối hợp triển khai hoạt động Tháng Công nhân nên chưa thực sự đồng hành.

Mặc dù vậy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, Tháng Công nhân năm 2025 tiếp tục thể hiện vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường hiệu quả thực chất trong những năm tiếp theo.

