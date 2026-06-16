Phát huy nội lực, đưa Thường Tân phát triển bền vững

Xã Thường Tân (TPHCM) đang tập trung huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thường Tân đã trao đổi với phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, xung quanh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thường Tân, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thường Tân

- Thưa đồng chí, sau gần một năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thường Tân nhiệm kỳ 2025-2030, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đâu là những kết quả nổi bật nhất?

- Với sự đồng thuận của nhân dân và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, xã Thường Tân đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đúng hướng, tạo nền tảng thuận lợi để thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Điểm nổi bật là bộ máy chính quyền được kiện toàn, vận hành ổn định, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trên lĩnh vực kinh tế, xã tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển. Tổng thu ngân sách đạt khoảng 386 tỷ đồng; các ngành kinh tế chủ lực duy trì tăng trưởng ổn định; nhiều hộ dân đầu tư mở rộng sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,02%; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

- Phát triển hạ tầng đồng bộ gắn với chuyển đổi số và cải cách hành chính là một trong những định hướng quan trọng của xã. Đồng chí cho biết những nhiệm vụ đang được ưu tiên triển khai?

- Xã xác định đầu tư hạ tầng và chuyển đổi số là những yếu tố quan trọng tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới. Vì vậy, địa phương đang tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số.

Hiện nay, trên địa bàn xã đang triển khai dự án trọng điểm quốc gia đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh, với chiều dài hơn 7km đi qua địa bàn. Xã đang tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong tháng 6-2026.

Đồng thời, xã đã kiến nghị thành phố xem xét đầu tư các tuyến giao thông theo quy hoạch giai đoạn đến năm 2030 như: quốc lộ 13C, quốc lộ 56B và các cầu kết nối với TP Đồng Nai gồm cầu Tân Hiền, cầu Tân An, cầu Hiếu Liêm. Đây là những công trình giao thông trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã Thường Tân trong thời gian tới.

Trường Tiểu học và THCS Lạc An được đầu tư xây dựng khang trang, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh tại xã Thường Tân

Bên cạnh đó, xã đang rà soát, đề xuất đầu tư, nâng cấp các tuyến đường kết nối khu dân cư, khu sản xuất với các trục giao thông chính, nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi lại, phát triển sản xuất. Một số công trình đang triển khai hoặc chuẩn bị đầu tư gồm tuyến đường ĐH.441 và hơn 10 công trình giao thông nông thôn từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của thành phố dành cho xã trong giai đoạn 2026-2030.

Song song đó, xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử tiếp tục được mở rộng; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 99%; công tác số hóa hồ sơ, sử dụng chữ ký số và thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai đồng bộ.

Địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số trong sản xuất, đời sống. Mục tiêu là từng bước xây dựng chính quyền số, xã hội số và kinh tế số phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá mà Đảng bộ xã sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới?

- Trong thời gian tới, Đảng bộ xã sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng những giải pháp tạo động lực tăng trưởng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trọng tâm trước hết là khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương; tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh và các ngành dịch vụ. Đồng thời, khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất lao động và giá trị sản phẩm.

Cùng với đó, xã Thường Tân tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường. Phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 30% so với năm 2025; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1% đến 1,5% mỗi năm. Bên cạnh đó, xã sẽ huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng Thường Tân đạt xã nông thôn mới theo tiêu chí giai đoạn 2026-2030.

Du khách tham quan, trải nghiệm tại trang trại Nốt Sol (xã Thường Tân, TP.HCM), điểm du lịch nông nghiệp hấp dẫn của địa phương

- Đảng bộ xã sẽ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và huy động các nguồn lực phát triển như thế nào để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, thưa đồng chí?

- Đảng bộ xã xác định xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ. Vì vậy, công tác xây dựng Đảng sẽ tiếp tục được quan tâm toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức...

Địa phương tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trách nhiệm, gần dân, trọng dân; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng và phát triển địa phương.

Với quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận của nhân dân, xã Thường Tân tin tưởng sẽ hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

- Xin cảm ơn đồng chí!

VĂN SƠN (thực hiện)