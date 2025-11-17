Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, xây dựng quê hương Tây Ninh giàu đẹp

Sáng 17-11, tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khu phố Phú Nhơn, phường Long An, tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao quà tặng các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Cùng tham dự ngày hội có các đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa và quà chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết tại khu phố Phú Nhơn, phường Long An

Ngày hội Đại đoàn kết tại khu phố Phú Nhơn, phường Long An và các khu phố, thôn, ấp của tỉnh Tây Ninh diễn ra trong bối cảnh địa phương đã và đang triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện nhiều nhiệm vụ phát triển quan trọng giai đoạn 2025-2030. Trong 10 tháng đầu năm, tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực: thu ngân sách gần 44 ngàn tỷ đồng, giải ngân đầu tư công đạt hơn 67%, an ninh – quốc phòng được giữ vững, đời sống nhân dân tiếp tục cải thiện. Các phong trào xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu lan tỏa sâu rộng, tạo diện mạo mới ở nhiều địa phương.

Riêng tại khu phố Phú Nhơn, 98% hộ đạt danh hiệu văn hóa; các hoạt động cộng đồng, phong trào thi đua phát triển mạnh, được xem là một trong những điểm sáng của tỉnh Tây Ninh trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại ngày hội

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự xúc động trước tình cảm chân thành của người dân Tây Ninh, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đây là sự kiện thể hiện sức mạnh to lớn của tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Đại tướng khẳng định, sức mạnh của đất nước bắt nguồn từ sức mạnh của nhân dân, vì vậy, mỗi người dân phải là chủ thể, là trung tâm và thụ hưởng thành quả phát triển. Đại tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới hoạt động, lắng nghe và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh

Đại tướng nhấn mạnh: "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng quê hương Tây Ninh giàu đẹp, văn minh".

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao quà tặng các gia đình chính sách, hộ khó khăn tại phường Long An.

Trước đó, Đại tướng và đoàn công tác đã dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

