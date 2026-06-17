Phát huy vai trò báo chí trong tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Chiều 17-6, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026).

Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”. Ảnh: NGUYỄN CHẮT

Hội thảo quy tụ đông đảo nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, đại diện các cơ quan báo chí, xuất bản và cơ sở đào tạo trên cả nước. Đây là diễn đàn trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của báo chí cách mạng trong tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong bối cảnh chuyển đổi số.

Phát biểu đề dẫn, PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, báo chí cách mạng Việt Nam hơn một thế kỷ qua luôn là lực lượng tiên phong trong tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn xã hội. Hội thảo là dịp để tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của báo chí cách mạng trong tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền trên các loại hình báo chí; nhận diện những cơ hội, thách thức trong bối cảnh chuyển đổi số; đồng thời đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức và hình thức tuyên truyền, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.

Hội thảo có sự tham dự của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý. Ảnh: NGUYỄN CHẮT

Nhiều tham luận tại hội thảo tập trung vào các vấn đề như phát triển đội ngũ nhà báo có bản lĩnh chính trị, đổi mới phương thức tuyên truyền trong bối cảnh chuyển đổi số, phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, xây dựng hệ sinh thái truyền thông giáo dục, nâng cao hiệu quả xuất bản trong môi trường truyền thông số và kiến tạo niềm tin xã hội thông qua báo chí.

Các ý kiến tại hội thảo cũng chỉ ra một số hạn chế như: phương thức tuyên truyền có lúc còn khô cứng, ứng dụng công nghệ số chưa đồng đều, thiếu đội ngũ chuyên sâu về báo chí chính luận và khả năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái có thời điểm chưa thật sắc bén.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: NGUYỄN CHẮT

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, thành công của hội thảo tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của báo chí cách mạng trên mặt trận tư tưởng, góp phần chuyển hóa tinh thần nghị quyết thành hành động cụ thể, tạo đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng trong thời gian tới, báo chí phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức truyền thông gắn với chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ “Nhà báo - Nhà lý luận - Nhà tuyên giáo hiện đại”... Qua đó lan tỏa sâu rộng các chủ trương, định hướng của Đại hội XIV của Đảng trong đời sống xã hội.

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VĨNH XUÂN