Đưa nghị quyết vào thực tiễn bằng mô hình tuyên truyền số hóa

Ngày 8-5, Đảng ủy xã Nghĩa Thành (TPHCM) tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Tại hội thi, nhiều thí sinh đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ trong phần trình bày, sử dụng hình ảnh, video clip và dữ liệu trực quan, giúp nội dung lý luận trở nên sinh động, dễ hiểu và tăng sức thuyết phục.

Đây là hoạt động chính trị - nghiệp vụ góp phần tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025–2030, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Tham gia hội thi có 10 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ 46 thí sinh ở vòng sơ khảo thuộc các chi bộ trực thuộc. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi trực tiếp.

Các đại biểu tham dự hội thi

Chủ đề hội thi tập trung vào những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các nghị quyết. Nhiều phần thi được thí sinh đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức, gắn sát với thực tiễn hoạt động của từng đơn vị.

Đặc biệt, một số chuyên đề như “Đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”, đã tạo được điểm nhấn tại hội thi vì các thí sinh đã ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, xây dựng kho dữ liệu bài giảng điện tử, phát triển mô hình STEM/STEAM và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên nền tảng số.

Lãnh đạo xã Nghĩa Thành trao giải cho các thí sinh đạt giải

Ở góc tiếp cận thực tiễn cơ sở, chuyên đề về "Lan tỏa tinh thần nghị quyết Đại hội XIV thành hành động thực tiễn tại ấp Nghĩa Trung” đã nhấn mạnh vai trò tổ công nghệ cộng đồng, đề xuất giải pháp tuyên truyền số hóa như mã QR nghị quyết, bản tin số sáng tạo, thể hiện rõ xu hướng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền. Thông điệp “tuyên truyền bằng hành động” được nhấn mạnh như định hướng xuyên suốt.

Không khí hội thi thêm sôi nổi với phần giao lưu hỏi đáp cùng khán giả về nội dung nghị quyết và các mục tiêu phát triển địa phương nhiệm kỳ 2025–2030.

PHƯỚC QUÝ