Phát huy vai trò hạt nhân dẫn dắt của Hà Nội, TPHCM và các đô thị lớn

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 27-NQ/TW).

Trong đó, nghị quyết nêu rõ, đầu tư phát triển các cực tăng trưởng, đô thị lớn để làm tốt vai trò hình thành, dẫn dắt, lan tỏa và phát triển các hành lang đô thị - công nghiệp - dịch vụ; ưu tiên phát triển 2 cực tăng trưởng lớn nhất đất nước là vùng đô thị Hà Nội và vùng đô thị TPHCM; có cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển một số địa phương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đóng vai trò là các cực tăng trưởng của vùng, kết nối nội vùng, liên vùng, khu vực và quốc tế; phấn đấu đến năm 2045, xây dựng được ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế.

Nghị quyết cũng yêu cầu phát huy vai trò hạt nhân dẫn dắt của Thủ đô Hà Nội, TPHCM, TP Đà Nẵng và các đô thị lớn trong thúc đẩy KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; có cơ chế vận động các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư vào các cực tăng trưởng trong lĩnh vực công nghệ cao; phát triển TPHCM trở thành siêu đô thị đạt tầm quốc tế theo mô hình đa cực, đa trung tâm, có hệ thống kết cấu hạ tầng và quản trị thông minh, hiện đại…

Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm gồm: tổ chức không gian phát triển vùng và thực hiện tốt quy hoạch vùng; hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển vùng; đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành và phát triển các động lực kinh tế mới của vùng; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, đồng bộ, liên vùng; phát triển hệ thống đô thị hiện đại và các cực tăng trưởng của vùng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển văn hóa, xã hội và bảo đảm an sinh xã hội toàn diện...

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới (Nghị quyết số 25-NQ/TW); Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

LÂM NGUYÊN