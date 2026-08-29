Việc thành lập TP Quảng Ninh phải tạo bước chuyển về chất

Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Nguồn: VOV

Tại lễ công bố, đồng chí Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đã công bố Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội khóa XVI về việc thành lập TP Quảng Ninh, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Đại diện Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh (là TP Quảng Ninh theo Nghị quyết số 36/2026/QH16). Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Nghị quyết số 36/2026/QH16 và trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Quảng Ninh.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ tại lễ công bố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Quảng Ninh là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Nơi đây có núi cao, biển rộng, biên giới dài, nhiều cửa sông, cửa biển. Địa thế ấy làm nên một cửa ngõ giao thương; đồng thời tạo thành phên giậu vững chắc ở phía Đông Bắc của Tổ quốc. Trong sự phát triển của đất nước hôm nay, việc thành lập TP Quảng Ninh không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay mô hình tổ chức mà tạo ra một bước chuyển về chất. Quản trị phải hiện đại hơn. Kinh tế phải xanh hơn. Hạ tầng phải đồng bộ hơn. Văn hóa phải được tôn vinh hơn. Cuộc sống của nhân dân phải tốt đẹp hơn. Tầm nhìn của Quảng Ninh phải rõ ràng: xây dựng một thành phố hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc; một cực tăng trưởng năng động của phía Bắc; một trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao; một địa bàn hòa bình, ổn định, hợp tác và hội nhập; một nơi đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư và đáng tự hào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, Quảng Ninh cần đẩy nhanh chuyển đổi từ “nâu” sang “xanh”. Cơ cấu lại ngành than theo hướng hiện đại, an toàn, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường. Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics và các dịch vụ có giá trị gia tăng lớn. Thúc đẩy kinh tế số, kinh tế dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo. Hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, thu hút nhân tài và các nhà đầu tư chiến lược. Biển phải trở thành không gian phát triển chiến lược. Phát triển cảng biển, vận tải, logistics, du lịch biển đảo, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao và các ngành kinh tế biển mới. Phát triển kinh tế cửa khẩu theo hướng văn minh, hiện đại, hiệu quả. Mở rộng liên kết vùng và hợp tác qua biên giới; chủ động tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; không đánh đổi di sản, môi trường và chất lượng sống để lấy tăng trưởng ngắn hạn...

TTXVN