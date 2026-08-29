Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân với các đại biểu dự lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2026). Ảnh: TTXVN

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xúc động nhắc lại, cứ mỗi mùa Thu đến, triệu triệu trái tim người Việt Nam lại bồi hồi hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 81 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc bản Tuyên ngôn Độc lập - tuyên bố với thế giới sự khai sinh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đây là dịp để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tri ân sâu sắc các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, những đóng góp to lớn của nhân dân, những người đã lao động, sáng tạo để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, nhìn lại chặng đường vẻ vang từ năm 1945 đến nay, mỗi người dân Việt Nam vô cùng tự hào, tự tôn dân tộc và càng thêm vững tin vào hành trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, hướng tới hai mốc son 100 năm lịch sử: đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Việt Nam trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Việt Nam là nước phát triển, có thu nhập cao, phồn vinh và hạnh phúc. Trên chặng đường tiến lên kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt “nhân dân là chủ thể, là trung tâm”, mọi chủ trương, chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng các đại biểu đã thưởng thức Chương trình hòa nhạc “Việt Nam - Kỷ nguyên mới” chào mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

TTXVN