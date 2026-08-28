Thực hiện dân chủ ở cơ sở phải thực chất, hiệu quả

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu xã Xuyên Mộc thực hiện dân chủ ở cơ sở phải thực chất, công khai, minh bạch, lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở xã Xuyên Mộc

Chiều 28-8, Đoàn công tác Thành ủy TPHCM do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu, có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở xã Xuyên Mộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp trên địa bàn xã.

Clip Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết làm việc với xã Xuyên Mộc

Theo báo cáo, Đảng bộ xã Xuyên Mộc hiện có 24 tổ chức đảng với 665 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số, công khai, minh bạch, tiếp công dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị và công tác dân vận.

Lãnh đạo Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở xã Xuyên Mộc trao đổi tại buổi làm việc

Từ ngày 1-7-2025 đến 30-6-2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 6.865 hồ sơ thủ tục hành chính; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 95,05%, hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%, số hóa hồ sơ đạt 100%.

Việc lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp, tổ chức lại ấp được thực hiện công khai, dân chủ. Kết quả, có 6.042/6.180 hộ đồng ý, đạt 97,8%, qua đó xã thực hiện phương án sắp xếp từ 15 ấp còn 7 ấp.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, nắm tình hình nhân dân, giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Thành viên đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc

Trên địa bàn xã hiện có 127 doanh nghiệp, hợp tác xã nhưng chỉ một doanh nghiệp có tổ chức Đảng với 6 đảng viên. Thời gian tới, xã tiếp tục nắm tình hình, tạo nguồn phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; tăng cường đối thoại, giám sát, góp phần giữ ổn định quan hệ lao động.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận những kết quả xã Xuyên Mộc đạt được, đồng thời lưu ý xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước, là nhiệm vụ khó, cần kiên trì và linh hoạt.

Đồng chí đề nghị địa phương chủ động vận động, hỗ trợ, kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, tạo điều kiện hình thành tổ chức Đảng, đoàn thể; chú trọng tạo nguồn phát triển Đảng ngay cả khi doanh nghiệp chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức.

Bên cạnh đó, xã cần tăng cường nắm tình hình cơ sở, nhất là việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động như tiền lương, bảo hiểm xã hội, bữa ăn và khám sức khỏe định kỳ. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, công nhân cần được thực hiện qua nhiều kênh, không chỉ dựa vào báo cáo.

Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh yêu cầu công khai, minh bạch, thực hiện đầy đủ các nội dung phải công khai bằng nhiều hình thức phù hợp. Khi lấy ý kiến nhân dân, phải thực sự lắng nghe, tiếp nhận và phản hồi với tinh thần cầu thị; đồng thời phát huy dân chủ trong nội bộ Đảng ủy, UBND xã và đội ngũ cán bộ, công chức.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu chính quyền giải quyết thấu đáo kiến nghị của nhân dân, kể cả những vấn đề, dự án kéo dài nhiều năm, phải có phản hồi, giải thích rõ. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở, đưa việc thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày càng thực chất, hiệu quả.

TRÚC GIANG