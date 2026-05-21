Miền Bắc sắp có nắng nóng diện rộng, nơi cao nhất 40 độ C

Từ chiều nay, 21-5, miền Bắc sẽ giảm mưa và sẽ chuyển dần sang nắng nóng từ ngày 22-5, nắng nóng diện rộng từ ngày 24-5. Nhiệt độ tại đồng bằng Bắc bộ có thể chạm ngưỡng 40 độ C vào ngày 26-5.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, đêm 20-5 và sáng sớm nay 21-5, khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi trên 100mm. Một số trạm ghi nhận lượng mưa lớn như Nấm Dẩn (Tuyên Quang) 116,5mm, Bình Long (Thái Nguyên) 135,8mm, Tam Đảo (Phú Thọ) 172mm. Dự báo trong ngày 21-5, các khu vực trên vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi trên 100mm.

Hà Nội sắp vào đợt nắng nóng gay gắt mới. Ảnh: PHÚC HẬU

Tuy nhiên, theo các chuyên gia khí tượng, từ chiều 21-5, khu vực Bắc bộ sẽ giảm mưa, trời có nắng do chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây. Từ ngày 24 đến 28-5, nắng nóng diện rộng có khả năng bao trùm miền Bắc và miền Trung. Đỉnh điểm nắng nóng tại miền Bắc rơi vào ngày 26-5, khi nhiệt độ tại đồng bằng Bắc bộ có thể lên tới 40 độ C. Tại khu vực Bắc Trung bộ, nhiệt độ ngày 27-5 có khả năng đạt 41 độ C.

Trong khi đó, khu vực Nam bộ giảm mưa từ ngày 22 đến 26-5. Nắng nóng vẫn có khả năng xuất hiện nhưng không gay gắt như đợt vừa qua, mức nhiệt phổ biến 35-36 độ C tại khu vực Đông Nam bộ do vùng áp thấp nóng mở rộng.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, ngày 22-5, TPHCM có thể có dông, nhiệt độ dao động trong khoảng 27-34 độ C, xác suất mưa khoảng 55%.

Trong các ngày từ 23 đến 26-5, trạng thái thời tiết chủ đạo tại TPHCM và Đông Nam bộ sẽ là các đợt mưa dông rải rác đan xen nắng, nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức 34-35 độ C. Xác suất mưa giảm dần từ 40% (ngày 23-5) xuống còn 25% (ngày 26-5).

PHÚC HẬU