Phát triển trên nền kỷ cương

Bước vào năm 2026 - năm khởi đầu của giai đoạn 2026-2031, TPHCM đứng trước yêu cầu tạo bứt phá tăng trưởng và nâng cao chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, bài toán phát triển phải bảo đảm khai thác tối đa không gian đô thị, huy động tốt các nguồn lực xã hội, dựa trên cơ sở thiết lập và giữ vững kỷ cương trong quản lý.

Sau khi TPHCM mở rộng không gian phát triển, Khu đô thị mới Thủ Thiêm tiếp tục giữ vai trò đặc biệt, cả về vị trí địa lý lẫn định hướng phát triển. Khu đô thị mới này được quy hoạch trở thành trung tâm tài chính, kinh tế, văn hóa mới và không gian công cộng hiện đại của thành phố. Vì thế, việc hoàn thiện Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo quy hoạch gắn trực tiếp với yêu cầu phát triển không gian đô thị, tạo động lực tăng trưởng và thể hiện năng lực quản trị trong tổ chức thực hiện các chủ trương lớn.

Liên quan đến phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm, năm 2020, Thành ủy TPHCM ban hành Nghị quyết 26 về tập trung đầu tư, xây dựng hoàn thành trước năm 2030. Nghị quyết đặt mục tiêu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những thiếu sót, vi phạm; tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng hoàn chỉnh Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo mục tiêu, tiến độ đã đề ra.

Cụ thể hóa định hướng đó, các nhiệm vụ trọng tâm gắn với Khu đô thị mới Thủ Thiêm tiếp tục được thúc đẩy, gần đây là việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế. Việc đặt Trung tâm Tài chính quốc tế tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm tạo điều kiện thu hút dòng vốn lớn, các nhà đầu tư có yêu cầu cao và nâng cao vị thế của thành phố. Cùng với đó, hàng loạt dự án hạ tầng, giao thông, không gian công cộng và dịch vụ đô thị được triển khai đồng bộ, hướng tới một khu đô thị hiện đại, văn minh và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Quá trình phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng đặt ra yêu cầu xử lý nghiêm túc các vấn đề tồn tại. Sau các kết luận của cơ quan có thẩm quyền, TPHCM đã tổ chức nhiều đợt rà soát, hoàn thiện chính sách liên quan nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, trong đó Quyết định 70/2025 của UBND TPHCM, đã bổ sung một số chính sách có lợi cho người dân.

Tại buổi tiếp công dân liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm ngày 29-12-2025, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chia sẻ, thành phố đã ban hành và triển khai các chính sách bổ sung nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo khuôn khổ pháp luật. Lắng nghe, ghi nhận ý kiến, chia sẻ những khó khăn của người dân, đồng chí Nguyễn Văn Được cũng khẳng định sẽ thực hiện nghiêm túc kết luận của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo TPHCM kêu gọi các hộ dân đồng thuận, chấp hành kết luận của Thanh tra Chính phủ, tạo điều kiện triển khai thực hiện Khu đô thị mới Thủ Thiêm đúng tiến độ, phục vụ lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển bền vững của TPHCM. Thành phố luôn nỗ lực trong việc giải quyết thấu đáo các kiến nghị của người dân, gắn với tăng cường đối thoại và củng cố sự đồng thuận để thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển vì lợi ích chung.

Quá trình hoàn thiện Khu đô thị mới Thủ Thiêm cho thấy, phát triển phải gắn với kỷ cương, xử lý dứt điểm các tồn tại để tránh lãng phí kéo dài. Khi kỷ cương được giữ vững, nguồn lực được sử dụng hiệu quả và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân được bảo đảm, Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ trở thành không gian phát triển mới tiêu biểu, đóng góp xứng đáng cho tầm vóc và vị thế của TPHCM trong giai đoạn phát triển mới.

Tin liên quan Lãnh đạo TPHCM và Thanh tra Chính phủ tiếp xúc người dân bị ảnh hưởng bởi Khu đô thị mới Thủ Thiêm

MINH LONG