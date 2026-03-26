Phẫu thuật Phaco – giải pháp phổ biến trong điều trị đục thủy tinh thể

Hiện nay, phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco được áp dụng rộng rãi trong nhãn khoa. Kỹ thuật này sử dụng sóng siêu âm để tán nhỏ thủy tinh thể bị đục, sau đó hút ra ngoài và thay bằng thủy tinh thể nhân tạo.

So với các phương pháp điều trị đục thuỷ tinh thể trước đây, Phaco có một số ưu điểm như vết mổ nhỏ, thời gian thực hiện nhanh và thời gian hồi phục tương đối ngắn. Nhờ đó, người bệnh có thể cải thiện thị lực sớm và quay lại sinh hoạt bình thường trong thời gian phù hợp theo hướng dẫn của chuyên gia bác sĩ.

Tại Trung tâm Mắt Sài Gòn Hikari, các ca phẫu thuật bằng phương pháp Phaco được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa cùng đội ngũ hỗ trợ theo quy trình chuyên môn. Bên cạnh kỹ thuật, yếu tố giao tiếp và hướng dẫn người bệnh cũng được chú trọng nhằm giúp bệnh nhân hiểu rõ và hợp tác tốt trong quá trình điều trị.

Quy trình khám mắt và phẫu thuật tại Hikari được tổ chức theo hướng rõ ràng, hạn chế các bước không cần thiết. Người bệnh được hướng dẫn cụ thể từ khâu tiếp nhận, thăm khám, thực hiện xét nghiệm đến chuẩn bị phẫu thuật. Bên cạnh đó, hệ thống trang thiết bị phục vụ chẩn đoán và phẫu thuật được đầu tư đồng bộ, môi trường phòng mổ được kiểm soát theo quy trình nhằm đảm bảo điều kiện an toàn cho người bệnh.

