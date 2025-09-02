Phẫu thuật thành công khối u sụn xương sọ có kích thước khổng lồ

Ngày 2-9, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) cho biết, vừa phẫu thuật thành công loại bỏ một khối u sụn xương sọ vùng đỉnh trán có kích thước khổng lồ cho người bệnh G.T.S. (dân tộc Mông) mắc khối u sụn xương sọ lớn suốt 15 năm qua, khuôn mặt bị nghiêm trọng và ảnh hưởng đến rất lớn đến cuộc sống.

Người bệnh trước và sau phẫu thuật

Người bệnh phát hiện khối u từ năm 7 tuổi, nhưng do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, bệnh nhân không được khám và điều trị kịp thời. Khối u khởi phát tại vùng đỉnh trán, dần phát triển lan rộng xuống mặt, xâm lấn hốc mắt trái và gây biến dạng khuôn mặt. Đến giữa tháng 8-2025, với sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, bệnh nhân được nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Khám lâm sàng cho thấy khối u có kích thước khoảng 25×35cm, cố định vào xương sọ, không di động, với lớp da phủ ngoài bị viêm mạn tính. Các xét nghiệm hình ảnh bao gồm CT-Scan và MRI, kết hợp với giải phẫu bệnh lý, xác định đây là u sụn xương sọ vùng đỉnh trán lành tính nhưng phát triển quá mức, dẫn đến biến dạng nghiêm trọng.

Nhận định đây là trường hợp phức tạp, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã tổ chức các cuộc hội chẩn liên khoa để có hướng xử lý tốt nhất và an toàn nhất, bao gồm: Ngoại Thần kinh, Ung bướu, Vi phẫu chỉnh hình, Mắt, Huyết học, Gây mê hồi sức và Dinh dưỡng. Các phương án điều trị chính và dự phòng được lập để đảm bảo an toàn tuyệt đối, mục tiêu điều trị bao gồm loại bỏ triệt để khối u, bảo tồn chức năng tối đa, đảm bảo tính thẩm mỹ và tuân thủ nguyện vọng tôn giáo của bệnh nhân.

Ca phẫu thuật được thực hiện vào sáng 28-8, với sự tham gia của 6 phẫu thuật viên và 3 bác sĩ gây mê hồi sức. Cuộc mổ kéo dài 7 giờ đã cắt bỏ lớp da tổn thương bên ngoài khối u, tái tạo trần hốc mắt trái, và sử dụng vạt da tại chỗ để che phủ vết mổ. Toàn bộ quá trình được kiểm soát cầm máu hiệu quả mà không cần truyền máu, phù hợp với yêu cầu tôn giáo của bệnh nhân.

Sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt: tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu ổn định, có khả năng di chuyển nhẹ nhàng và duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Các xét nghiệm kiểm tra nằm trong giới hạn an toàn. Khuôn mặt bệnh nhân được cải thiện đáng kể, loại bỏ hoàn toàn khối u khổng lồ, góp phần nâng cao sự tự tin và chất lượng cuộc sống sau 15 năm chịu đựng.

THÀNH SƠN