Văn hóa - Giải trí

Phim

Phim hành động hài Việt bùng nổ phòng vé

Trong tuần đầu ra mắt, bộ phim "Truy tìm long diên hương" dễ dàng soán ngôi số 1 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé.

Theo chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam (có sai số), trong tuần đầu công chiếu (từ ngày 14 đến 16-11), tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Dương Minh Chiến thu về hơn 44 tỷ đồng doanh thu với 481.262 vé bán ra cùng 11.375 suất chiếu.

doanh thu tuan 17-11 1.jpg
Bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tuần từ ngày 14 đến 16-11. Nguồn: Box Office Vietnam

Cùng với doanh thu các suất chiếu sớm, doanh thu vé đặt trước, bộ phim hiện đạt tổng doanh thu gần 56 tỷ đồng.

Dàn diễn viên trong phim cũng quy tụ nhiều gương mặt đình đám hiện nay, gồm: Quang Tuấn, Nguyên Thảo, Marando, Doãn Quốc Đam, Hoàng Tóc Dài...

doanh thu tuan 17-11 2.jpg
Truy tìm long diên hương tạo cơn sốt phòng vé. Ảnh: ĐPCC

Doanh thu bùng nổ của Truy tìm long diên hương cũng chấm dứt một thời gian phim Việt rơi vào trạng thái ảm đạm, với doanh thu khá thấp, thậm chí có những tuần bị soán ngôi bởi các phim ngoại nhập.

Tuy nhiên, trên bảng xếp hạng phòng vé tuần qua, ngoài sự bùng nổ của Truy tìm long diên hương, các bộ phim còn lại có doanh thu khá thấp.

Vị trí số 2 thuộc về tác phẩm Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc với doanh thu hơn 2,8 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu lên hơn 13 tỷ đồng.

Phim kinh dị Núi tế vong cũng không đạt kết quả khả quan trong tuần đầu ra mắt khi chỉ thu về hơn 2 tỷ đồng. Trong top 5 cũng có 2 phim kinh dị ngoại nhập khác gồm: Tình người duyên ma: Nhắm Mak yêu luônLọ lem chơi ngải, chỉ đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng.

phong ve 1711.png
Bẫy tiền là phim Việt nổi bật ra mắt tuần này. Ảnh: ĐPCC

Tuần này, phòng vé có rất nhiều tác phẩm điện ảnh mới ra mắt. Trong đó có 2 phim Việt gồm: Cưới vợ cho chaBẫy tiền. Tuy nhiên, với đà tăng trưởng như hiện tại, nhiều khả năng Truy tìm long diên hương vẫn sẽ giữ ngôi số 1 phòng vé.

Ngoài ra, còn có một số phim ngoại nhập nổi bật ra mắt tuần này như: Wicked: phần 2, Kỳ an nghỉ, Tafiti náo loạn sa mạc...

HẢI DUY

