Phim kinh dị “Sinners” lập kỷ lục Oscar với 16 đề cử

Bộ phim kinh dị ma cà rồng Sinners đã đi vào lịch sử Oscar khi nhận tới 16 đề cử - con số cao kỷ lục đưa tác phẩm của Warner Bros trở thành ứng viên sáng giá nhất cho giải Phim hay nhất.

Danh sách đề cử chính thức các hạng mục của Oscar 2026 vừa được Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh (AMPAS) công bố.

Sinners - bộ phim tôn vinh âm nhạc blues và văn hóa người da đen tại miền Nam nước Mỹ thời kỳ phân biệt chủng tộc sẽ tranh giải Phim hay nhất cùng các tác phẩm như One Battle After Another, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme… Như thường lệ, hạng mục này có tổng cộng 10 phim trong danh sách đề cử.

Sinners lập kỷ lục phim có số lượng đề cử nhiều nhất trong lịch sử giải Oscar. Ảnh: ĐPCC

Điểm nhấn trong danh sách đề cử năm nay đó là các phim trải rộng nhiều thể loại, từ chính kịch lịch sử đến kinh dị siêu nhiên phản ánh Viện Hàn lâm ngày càng cởi mở trong việc tôn vinh những cách kể chuyện phi truyền thống.

Một số phim được đề cử đồng thời là các bom tấn thương mại, điều có thể giúp tăng lượng người xem cho lễ trao giải Oscar diễn ra vào ngày 15-3. Ứng viên Phim hay nhất có doanh thu cao nhất là F1 – bộ phim đua xe do Brad Pitt đóng chính với gần 632 triệu USD doanh thu phòng vé toàn cầu.

Bên cạnh đó, có hai ứng viên trong hạng mục này là các tác phẩm không nói tiếng Anh, gồm phim gia đình Na Uy Sentimental Value và phim chính trị – giật gân Brazil The Secret Agent.

Phim từng được phát hành tại Việt Nam vào tháng 4-2025. Ảnh: ĐPCC

Trước đó, kỷ lục về số đề cử nhiều nhất là 14, từng thuộc về All About Eve, Titanic và La La Land.

Trong các đề cử của Sinners, Michael B. Jordan được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhờ vai diễn kép trong phim, vào vai hai anh em sinh đôi mở một quán nhạc juke joint ở bang Mississippi thập niên 1930, từ đó châm ngòi cho cuộc đối đầu đẫm máu giữa băng đảng và ma cà rồng - một ẩn dụ về phân biệt chủng tộc và nạn kỳ thị.

Bộ phim của Warner Bros còn nhận đề cử cho đạo diễn Ryan Coogler, Nam diễn viên phụ Delroy Lindo, Nữ diễn viên phụ Wunmi Mosaku, cùng các hạng mục quay phim, thiết kế trang phục, kịch bản gốc, dựng phim, kỹ xảo hình ảnh, hóa trang và làm tóc, nhạc nền, ca khúc gốc trong phim, âm thanh, thiết kế sản xuất và thành tựu trong công tác tuyển chọn diễn viên.

One Battle After Another cũng là tác phẩm đầy hứa hẹn khi xếp vị trí số 2 với 13 đề cử ở nhiều hạng mục quan trọng gồm: Đạo diễn xuất sắc cho Paul Thomas Anderson, Nam chính xuất sắc cho Leonardo DiCaprio và các đề cử diễn viên phụ cho Sean Penn, Benicio Del Toro và Teyana Taylor...

Leonardo DiCaprio có tên trong đề cử Nam chính xuất sắc với vai diễn trong One Battle After Another. Ảnh: ĐPCC

Trong các hạng mục cá nhân quan trọng, cuộc cạnh tranh Nam chính xuất sắc cuộc cạnh tranh còn có Timothée Chalamet (Marty Supreme), Ethan Hawke (Blue Moon) và Wagner Moura (The Secret Agent).

Trong khi đó, cuộc đua của nữ có nhiều gương mặt cũng ấn tượng không kém: Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renate Reinsve (Sentimental Value) và Emma Stone (Bugonia).

Riêng ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc, nữ đạo diễn Chloé Zhao (Hamnet) sẽ cạnh tranh với các đồng nghiệp nam như: Josh Safdie (Marty Supreme), Paul Thomas Anderson (One Battle After Another), Joachim Trier (Sentimental Value) hay Ryan Coogler (Sinners).

Năm nay, những người chiến thắng tượng vàng Oscar sẽ do khoảng 10.000 diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn và chuyên gia kỹ thuật điện ảnh - những thành viên Viện Hàn lâm bình chọn.

Warner Bros Discovery – hãng phim đang là tâm điểm của cuộc cạnh tranh mua lại giữa Netflix và Paramount Skydance dẫn đầu các hãng với tổng cộng 30 đề cử.

Netflix vẫn chưa từng giành giải Phim hay nhất dù từng được đề cử với Roma, Emilia Perez và The Irishman. Năm nay, hãng có cơ hội với Frankenstein của Guillermo del Toro (9 đề cử) và Train Dreams.

Hiện tượng toàn cầu KPop Demon Hunters của Netflix cũng được đề cử Phim hoạt hình hay nhất và Ca khúc gốc hay nhất với bài Golden.

Lễ trao giải Oscar 2026 sẽ diễn ra ngày 15-3 (giờ địa phương) tại Nhà hát Dolby California (Mỹ), truyền hình trực tiếp trên kênh ABC tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Danh hài Conan O’Brien tiếp tục đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình năm thứ hai liên tiếp.

DANH SÁCH ĐỀ CỬ OSCAR 2026 * PHIM HAY NHẤT: “Bugonia” “F1” “Frankenstein” “Hamnet” “Marty Supreme” “One Battle After Another” “The Secret Agent” “Sentimental Value” “Sinners” “Train Dreams” * NỮ DIỄN VIÊN CHÍNH XUẤT SẮC: Jessie Buckley, “Hamnet” Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You” Kate Hudson, “Song Sung Blue” Renate Reinsve, “Sentimental Value” Emma Stone, “Bugonia” * NAM DIỄN VIÊN CHÍNH XUẤT SẮC: Timothée Chalamet, “Marty Supreme” Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another” Ethan Hawke, “Blue Moon” Michael B. Jordan, “Sinners” Wagner Moura, “The Secret Agent” * NỮ DIỄN VIÊN PHỤ XUẤT SẮC: Elle Fanning, “Sentimental Value” Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value” Amy Madigan, “Weapons” Wunmi Mosaku, “Sinners” Teyana Taylor, “One Battle After Another” * NAM DIỄN VIÊN PHỤ XUẤT SẮC: Benicio del Toro, “One Battle After Another” Jacob Elordi, “Frankenstein” Delroy Lindo, “Sinners” Sean Penn, “One Battle After Another” Stellan Skarsgård, “Sentimental Value” * ĐẠO DIỄN XUẤT SẮC: Chloé Zhao, “Hamnet” Josh Safdie, “Marty Supreme” Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another” Joachim Trier, “Sentimental Value” Ryan Coogler, “Sinners” * KỊCH BẢN CHUYỂN THỂ XUẤT SẮC: “Bugonia,” Will Tracy “Frankenstein,” Guillermo del Toro “Hamnet,” Chloé Zhao and Maggie O’Farrell “One Battle After Another,” Paul Thomas Anderson “Train Dreams,” Clint Bentley and Greg Kwedar * KỊCH BẢN GỐC XUẤT SẮC: “Blue Moon,” Robert Kaplow “It Was Just an Accident,” Jafar Panahi “Marty Supreme,” Josh Safdie and Ronald Bronstein “Sentimental Value,” Joachim Trier and Eskil Vogt “Sinners,” Ryan Coogler * PHIM TÀI LIỆU HAY NHẤT: “The Alabama Solution” “Come See Me in the Good Light” “Cutting Through Rocks” “Mr. Nobody Against Putin” “The Perfect Neighbor” * PHIM TÀI LIỆU NGẮN: “All the Empty Rooms” “Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud” “Children No More: ‘Were and Are Gone’” “The Devil Is Busy” “Perfectly a Strangeness” * PHIM HOẠT HÌNH HAY NHẤT: “Arco” “Elio” “KPop Demon Hunters” “Little Amélie or the Character of Rain” “Zootopia 2” * PHIM HOẠT HÌNH NGẮN: “Butterfly” “Forevergreen” “The Girl Who Cried Pearls” “Retirement Plan” “The Three Sisters” * QUAY PHIM: “Frankenstein,” Dan Laustsen “Marty Supreme,” Darius Khondji “One Battle After Another,” Michael Bauman “Sinners,” Autumn Durald Arkapaw “Train Dreams,” Adolpho Veloso * THIẾT KẾ PHỤC TRANG: “Avatar: Fire and Ash,” Deborah L. Scott “Frankenstein,” Kate Hawley “Hamnet,” Malgosia Turzanska “Marty Supreme,” Miyako Bellizzi “Sinners,” Ruth E. Carter * DỰNG PHIM: “F1,” Stephen Mirrione “Marty Supreme,” Ronald Bronstein and Josh Safdie “One Battle After Another,” Andy Jurgensen “Sentimental Value,” Olivier Bugge Coutté “Sinners,” Michael P. Shawver * PHIM QUỐC TẾ HAY NHẤT: “It Was Just an Accident” (France) “The Secret Agent” (Brazil) “Sentimental Value” (Norway) “Sirāt” (Spain) “The Voice of Hind Rajab” (Tunisia) * PHIM NGẮN HAY NHẤT: “Butcher’s Stain” “A Friend of Dorothy” “Jane Austen’s Period Drama” “The Singers” “Two People Exchanging Saliva” * HÓA TRANG VÀ LÀM TÓC: “Frankenstein,” Mike Hill, Jordan Samuel and Cliona Furey “Kokuho,” Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino and Tadashi Nishimatsu “Sinners,” Ken Diaz, Mike Fontaine and Shunika Terry “The Smashing Machine,” Kazu Hiro, Glen Griffin and Bjoern Rehbein “The Ugly Stepsister,” Thomas Foldberg and Anne Cathrine Sauerberg * NHẠC NỀN: “Bugonia,” Jerskin Fendrix “Frankenstein,” Alexandre Desplat “Hamnet,” Max Richter “One Battle After Another,” Jonny Greenwood “Sinners,” Ludwig Göransson * CA KHÚC GỐC TRONG PHIM: “Dear Me” from “Diane Warren: Relentless” “Golden” from “KPop Demon Hunters” “I Lied to You” from “Sinners” “Sweet Dreams of Joy” from “Viva Verdi!” “Train Dreams” from “Train Dreams” * THIẾT KẾ SẢN XUẤT: “Frankenstein” “Hamnet” “Marty Supreme” “One Battle After Another” “Sinners” * ÂM THANH XUẤT SẮC: “F1” “Frankenstein” “One Battle After Another” “Sinners” “Sirāt” * HIỆU ỨNG HÌNH ẢNH: “Avatar: Fire and Ash” “F1” “Jurassic World Rebirth” “The Lost Bus” “Sinners” * THÀNH TỰU TRONG CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN DIỄN VIÊN: “Hamnet” “Marty Supreme” “One Battle After Another” “The Secret Agent” “Sinners”

HẢI DUY