Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt ngày 2-9-2026 luôn đồng hành cùng Đảng bộ UBND thành phố, tiếp tục là những “cây cao bóng cả”, chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để thế hệ trẻ soi vào và tiếp bước.

Sáng 28-8, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức Họp mặt kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 2-9.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: LÊ THOA

Đợt này, Đảng bộ UBND TPHCM có 165 đảng viên nhận Huy hiệu 45, 40, 35 và 30 năm tuổi Đảng. Trong đó có 4 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 129 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 28 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chúc mừng các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Được mong muốn các đảng viên cao tuổi Đảng luôn đồng hành cùng Đảng bộ UBND thành phố; đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và những ý kiến tâm huyết; tiếp tục là những “cây cao bóng cả”, chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để thế hệ trẻ soi vào và tiếp bước.

Đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định, Đảng bộ UBND TPHCM luôn trân trọng lắng nghe và mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các đảng viên trong quá trình xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM và đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM trao Huy hiệu Đảng. Ảnh: LÊ THOA

Đồng chí tin tưởng, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ UBND thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động, sáng tạo và nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, có mục tiêu tăng trưởng 2 con số và thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026, góp phần xây dựng TPHCM phát triển nhanh, bền vững, có chất lượng cuộc sống tốt, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Là một trong 165 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này, đồng chí Thái Văn Cư, Đảng bộ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cho biết càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình.

Đồng chí nguyện tiếp tục giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, gương mẫu trong cuộc sống; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp những hiểu biết và khả năng của mình khi tổ chức, cơ quan, đơn vị cần.

LÊ THOA - NGÔ BÌNH