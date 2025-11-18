Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu

Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đã đến thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu: NGƯT Lê Huy Luyện, Nhà giáo Nguyễn Hồng Tuấn, Nhà giáo Dương Thị Tám và gia đình cố nhà giáo Nguyễn Văn Đường.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông thăm, chúc mừng NGƯT Lê Huy Luyện

Chiều 18-11, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng NGƯT, Nhà giáo đi B Lê Huy Luyện, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Nhà giáo Lê Huy Luyện ôn lại ký ức về những ngày đầu gian khó của ngành GD-ĐT

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Đặng Minh Thông đã thông tin tới NGƯT Lê Huy Luyện về một số nét nổi bật trong tình hình kinh tế, văn hóa và xã hội của thành phố sau hợp nhất, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Đồng chí bày tỏ mong muốn Nhà giáo Lê Huy Luyện tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho sự phát triển của thành phố.

NGƯT Lê Huy Luyện đã ôn lại những kỷ niệm về thời kỳ gian khó của ngành GD-ĐT, đồng thời bày tỏ niềm tin giáo dục sẽ có bước phát triển mạnh mẽ sau khi hợp nhất. Ông nhấn mạnh, y tế và giáo dục là hai lĩnh vực quan trọng, là thước đo để đánh giá sự phát triển của một địa phương. Do đó, đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư, coi GD-ĐT là quốc sách hàng đầu. Vì đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển bền vững.

Đoàn tới thăm, chúc mừng Nhà giáo Nguyễn Hồng Tuấn

Tới thăm Nhà giáo Nguyễn Hồng Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, nguyên Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, đồng chí Đặng Minh Thông đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của Nhà giáo. Đồng chí cũng thông tin về những chuyển biến tích cực sau hợp nhất trên nhiều lĩnh vực, trong đó có GD-ĐT và y tế.

Nhà giáo Nguyễn Hồng Tuấn bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM, đồng thời gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những khởi sắc mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đoàn tới thăm, chúc mừng Nhà giáo Dương Thị Tám

Đặc biệt, đoàn đã đến thăm Nhà giáo Dương Thị Tám và gia đình cố Nhà giáo Nguyễn Văn Đường, nguyên giáo viên Trường THCS Văn Lương (xã Long Điền, TPHCM).

Tại đây, đồng chí Đặng Minh Thông bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những nhà giáo yêu nước đã góp phần gây dựng Trường Văn Lương anh hùng. Ngôi trường từng được mệnh danh là “mũi xung kích trên mặt trận văn hóa cách mạng” của miền Đông Nam bộ, nơi đào tạo nhiều chiến sĩ, cán bộ ưu tú đóng góp to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Năm 2018, Trường THCS Văn Lương vinh dự được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông thăm hỏi sức khỏe Nhà giáo Dương Thị Tám



Đồng chí đề nghị ngành GD-ĐT thành phố và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, đầu tư cho Trường THCS Văn Lương, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của ngôi trường đặc biệt này.

Đoàn thăm gia đình cố nhà giáo Nguyễn Văn Đường

Nhà giáo Dương Thị Tám, gia đình cố nhà giáo Nguyễn Văn Đường xúc động khi những đóng góp của các thế hệ nhà giáo được ghi nhận và trân quý. Đồng thời tin tưởng rằng, với sự quan tâm của lãnh đạo TP và ngành giáo dục, truyền thống vẻ vang của ngôi trường sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong giai đoạn phát triển mới.

KHÁNH CHI