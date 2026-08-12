Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Bảo đảm đủ trường, lớp cho năm học mới

Chiều 12-8, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM có buổi làm việc với Sở GD-ĐT TPHCM về rà soát tiến độ xây dựng, sửa chữa phòng học và chuẩn bị đội ngũ giáo viên cho năm học 2026-2027.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chủ trì buổi làm việc với Sở GD-ĐT TPHCM về rà soát tiến độ xây dựng, sửa chữa phòng học và chuẩn bị đội ngũ giáo viên cho năm học 2026-2027. Ảnh: DUYÊN PHAN

Buổi làm việc có sự tham dự của đại diện Thường trực Đảng ủy UBND TPHCM, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND TPHCM, các sở, ban, ngành trên địa bàn TPHCM.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát cho biết, để chuẩn bị cho năm học 2026-2027, toàn thành phố có 53 dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 5-9-2026 với 1.044 phòng học xây mới, 809 phòng học tăng thêm với tổng kinh phí đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng.

Ngoài ra, 20 dự án dự kiến hoàn thành sau ngày 5-9 đến hết tháng 12-2026 với 321 phòng học xây mới, 288 phòng học tăng thêm với tổng kinh phí đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát báo cáo về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027. Ảnh: DUYÊN PHAN

Về chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027”, tính đến ngày 11-8-2026, có 43/53 dự án hoàn thành với 829/1.044 phòng học mới, đạt tỷ lệ 79,41% tổng số phòng học mới theo kế hoạch của nhóm dự án hoàn thành trước ngày 5-9-2026. 10 dự án còn lại đã hoàn thành hơn 80% và dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trước khai giảng năm học 2026-2027.

Đối với công tác tuyển dụng giáo viên cho năm học 2026-2027, hiện nay Sở GD-ĐT TPHCM tạm ngưng việc ban hành kế hoạch tuyển dụng để đảm bảo thực hiện việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập theo đúng quy định, tránh việc dôi dư nhân sự sau khi sắp xếp tổ chức.

"Sau khi phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập được phê duyệt, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ chủ động rà soát và thực hiện việc tuyển dụng viên chức cho năm học 2026-2027", Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao Đảng ủy UBND TPHCM, Sở GD-ĐT, các sở, ngành, địa phương đã chủ động triển khai nhiệm vụ về đầu tư xây dựng, sửa chữa trường lớp, mua sắm trang thiết bị và chuẩn bị đội ngũ giáo viên cho năm học 2026-2027.

"Thời gian từ nay đến ngày khai giảng không còn nhiều, tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao độ, chủ động xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về trường, lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên, đảm bảo việc tổ chức khai giảng và hoạt động dạy và học trong năm học mới", Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Trên cơ sở các kết quả đã thực hiện, đồng chí Nguyễn Phước Lộc giao nhiệm vụ cho ngành giáo dục tiếp tục rà soát tổng thể nhu cầu trường, lớp theo từng cấp học, từng địa bàn, gắn với quy mô dân số, tốc độ tăng dân số cơ học, phát triển đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu nhà ở và dự báo nhu cầu học tập trong những năm tới.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu cần xác định rõ địa bàn thiếu trường, thiếu phòng học, danh mục dự án ưu tiên và lộ trình đầu tư, không để tiếp tục bị động, chạy theo nhu cầu phát sinh.

"Những địa bàn có tốc độ tăng dân số cơ học cao cần phải xây dựng phương án riêng, gắn quy hoạch quỹ đất giáo dục, đầu tư trường lớp và bố trí đội ngũ giáo viên" - Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Theo đó, Đảng ủy UBND TPHCM, lãnh đạo UBND TPHCM được yêu cầu khẩn trương xem xét, giải quyết đề xuất bổ sung biên chế cho ngành giáo dục. Sau khi phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục được phê duyệt, UBND TPHCM chỉ đạo Sở GD-ĐT và các địa phương tổ chức tuyển dụng kịp thời, đúng quy định, đảm bảo chất lượng dạy và học.

Đối với các môn khó tuyển giáo viên như Mỹ thuật, Âm nhạc, Nghệ thuật, Tin học, Công nghệ, cần chủ động triển khai đầy đủ các cơ chế hiện hành về tiêu chuẩn trình độ, hợp đồng, thỉnh giảng, sử dụng nhà giáo sau tuổi nghỉ hưu; nghiên cứu các giải pháp phù hợp để thu hút, sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu thực tế của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị các đơn vị cần tập trung cao nhất cho việc khai giảng, tổ chức năm học 2026-2027 an toàn, ổn định, đảm bảo các điều kiện dạy và học tốt nhất; chủ động phát hiện, báo cáo và đề xuất xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc, không để ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, đồng thời xây dựng giải pháp căn cơ, dài hạn đối với bài toán trường lớp và đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của thành phố trong những năm tới.

THU TÂM