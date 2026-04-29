TPHCM: Bổ sung thêm 5 trường THPT công lập tuyển sinh lớp 10, năm học 2026-2027

Ngày 29-4, Sở GD-ĐT TPHCM thông báo danh sách 5 trường THPT công lập sẽ được bổ sung trên hệ thống tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 của TPHCM.

Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 tại TPHCM

Theo đó, danh sách 5 trường THPT công lập sẽ được bổ sung ở giai đoạn 2 đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn TPHCM gồm:

1. Trường THPT phường Phú Mỹ (phường Phú Mỹ)

2. Trường THPT phường Tân Phú (phường Tân Phú)

3. Trường TH-THCS-THPT phường Thới An (phường Thới An)

4. Trường THPT phường Dĩ An (phường Dĩ An)

5. Trường THPT phường Đông Hưng Thuận (phường Đông Hưng Thuận)

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong cho biết, 5 trường THPT công lập bổ sung nêu trên sẽ được cập nhật trên hệ thống tuyển sinh tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn vào giai đoạn 2.

Phụ huynh và học sinh có thể điều chỉnh, thay đổi nguyện vọng đã đăng ký trong giai đoạn 1 từ 14 giờ ngày 4-5-2026 đến 17 giờ ngày 8-5-2026.

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, các tên trường trong danh sách nói trên là tên tạm thời, được sử dụng trên hệ thống tuyển sinh trong thời gian chờ UBND TPHCM ban hành quyết định đặt tên chính thức.

Ngay sau khi quyết định được ban hành, tên trường chính thức sẽ được cập nhật trên hệ thống tuyển sinh.

Phụ huynh và học sinh có nguyện vọng đăng ký vào các trường nói trên truy cập hệ thống tuyển sinh tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn, tra cứu theo tên trường tạm thời tương ứng tại các phường theo danh sách đã công bố để thực hiện đăng ký nguyện vọng.

THU TÂM