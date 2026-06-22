Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Không để ranh giới hành chính ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của trẻ

Ngày 22-6, Đoàn công tác của Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc về xây dựng trường học và nhà ở xã hội cho thuê trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp và phường Đông Hòa.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (thứ 3 từ trái vào), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khảo sát khu đất tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Tân Đông Hiệp, ngày 22-06-2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cần thêm 8 trường học mới

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp Nguyễn Thanh Huy cho biết, hiện phường có 32.542. trẻ, học sinh trong độ tuổi từ 3-18, trong đó 11.558 học sinh tiểu học, 10.074 học sinh THCS và 6.307 học sinh THPT. Năm học 2025-2026 phường có 12 trường công lập, gồm 3 trường mầm non, 6 trường tiểu học, 2 THCS và 1 THPT với 498 lớp (tương đương 21.693 học sinh). Tuy nhiên, xét theo các tiêu chí về trường lớp, bậc tiểu học còn thiếu 202 phòng (tương đương 7.700 học sinh) và khối THCS thiếu 34 phòng học (1.530 học sinh). “Do đó một số trường học phải tận dụng các phòng chức năng để làm phòng học hoặc thuê thêm cơ sở bên ngoài nhà trường làm chỗ phục vụ công tác bán trú”, ông Nguyễn Thanh Huy nói.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp Nguyễn Thanh Huy báo cáo tình hình xây dựng trường học và nhà ở xã hội cho thuê trên địa bàn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Để đáp đảm bảo 300 phòng học/10.000 dân, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp kiến nghị thành phố chấp thuận cho phường đầu tư xây mới 5 trường công lập, gồm: 2 trường tiểu học (8.000m2/trường, quy mô 40 phòng học, đầy đủ phòng chức năng), 1 trường THCS (8.000m2, quy mô 45 phòng học, đầy đủ phòng chức năng), 1 trường phổ thông liên cấp tiểu học – THCS (8.000m2, quy mô 85 phòng học, đầy đủ phòng chức năng) và 1 trường THPT (8.000m2, quy mô 50 phòng học, đầy đủ phòng chức năng). Cả 5 dự án này đều đã có quỹ đất sạch.

Về quy mô trường lớp của phường Đông Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Yêm thông tin: Phường Đông Hoà có 15 trường công lập của 4 cấp học, đảm bảo đủ chỗ học cho con em nhân dân. Trong năm học mới 2026-2027, phường phấn đấu đưa vào hoạt động thêm 1 trường MN và 1 trường THCS (tương đương 36 phòng học, phục vụ cho khoảng 800 học sinh.

Theo ông Yêm, bên cạnh việc đảm bảo chỗ học, hệ thống trường lớp trên địa bàn do được xây dựng lâu, nhiều trường xuống cấp cần được cải tạo sửa chữa lớn; tình trạng quá tải cục bộ vẫn còn dẫn tới bậc THCS một số trường chưa tổ chức được công tác dạy học 2 buổi/ngày. Phường kiến nghị thành phố được xây thêm 3/5 trường học mới, tương đương 102 phòng học, trong đó cần xây ngay Trường THPT Trần Hưng Đạo do số học sinh vào lớp 10 đang quá tải, các em phải đi học xa.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bcons Lê Như Thạch phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Để chia sẻ áp lực trường lớp với 2 địa phương, ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bcons cho hay, thời gian qua tập đoàn đã triển khai xây mới đưa vào sử dụng 2 trường mầm non, 1 trường phổ thông liên cấp, đáp ứng chỗ học cho khoảng 1.000 học sinh. Đồng thời, tập đoàn còn hỗ trợ cho các trường trên địa bàn đưa học sinh tới học tập ngoại khóa, năng khiếu… “Với chủ trương xã hội hóa, tập đoàn mong muốn được tháo gỡ khó khăn liên quan tới dự án nhà ở xã hội cho thuê, đầu tư thêm trường lớp mới. Tập đoàn cam kết từ nay tới 2030 sẽ đưa vào sử dụng thêm 10 ngôi trường mới”, ông Lê Như Thạch đề xuất.

Ưu tiên quỹ đất phục vụ cho giáo dục, nhà ở xã hội cho thuê

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, dù gặp áp lực lớn do dân số tăng cơ học, nhưng qua số liệu thống kê cho thấy, 2 địa phương đã nỗ lực đảm bảo đủ chỗ học cho con em nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, việc đảm bảo 300 phòng học/10.000 dân cần địa phương vào cuộc quyết liệt hơn trong xây trường, mở lớp. Đồng chí lưu ý, bên cạnh sự nỗ lực của 2 địa phương, trách nhiệm của Sở GD-ĐT TP phải tham mưu, báo cáo thành phố có những giải pháp quyết liệt nhất để đảm bảo tất cả học sinh đều được đến trường, không để xảy ra tình trạng thiếu trường lớp, chấm dứt hoàn toàn việc học ca 3 và đảm bảo 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày theo đúng tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tham quan trường phổ thông liên cấp B.School của Tập đoàn Bcons. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc gợi ý: “Tân Đông Hiệp và Đông Hòa cần mạnh dạn thí điểm, đi đầu, thiết kế mạng lưới trường học theo mô hình “cụm liên thông”. Theo đó, các ngành chức năng phải chủ trì phối hợp giữa các phường, xã để rà soát và bố trí đầu tư công một cách hiệu quả, không để ranh giới hành chính làm ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của trẻ em. Khuyến khích các mô hình hợp tác xã hội hóa vào buổi chiều tại các THCS để giảng dạy ngoại ngữ, năng khiếu và kỹ năng sống. Cần có tầm nhìn xa, không chỉ dừng lại ở tiếng Anh mà mở rộng sang các ngôn ngữ khác như tiếng Hàn, tiếng Nhật để phù hợp với định hướng phát triển doanh nghiệp tại địa phương".

Về vấn đề nhà ở xã hội, Phó Bí thư Thành ủy chỉ đạo các đơn vị cần đặc biệt quan tâm đến phân khúc nhà ở xã hội cho thuê, hướng tới đối tượng là cán bộ công chức trẻ, người lao động và những nhóm người yếu thế. Các khu nhà ở xã hội khi triển khai phải đảm bảo tính đồng bộ về thiết chế văn hóa, bao gồm đầy đủ trường học, y tế, công viên, cây xanh và an toàn phòng cháy chữa cháy. Đồng chí lưu ý, các chủ đầu tư và địa phương cần tính toán, dành một phần nhà ở xã hội để khen thưởng, tặng cho những người có công đóng góp lớn cho đất nước và thành phố, tương tự như mới đây phường Bình Thạnh đã thực hiện.

“Điều này cho thấy, chính sách an sinh xã hội của thành phố đang ngày càng sát sao hơn với thực tế đời sống”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh và yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với địa phương, xử lý dứt điểm các dự án đang gặp khó khăn, chậm triển khai do vướng các quy định, thủ tục (dự án của Bcons hay FPT) ngay trong năm nay để tạo đà phát triển, đảm bảo đời sống dân sinh cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác khảo sát khu đất phía trước Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp C, phường Tân Đông Hiệp. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Gần 3.000 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê Liên quan đến các dự án nhà ở xã hội cho thuê, lãnh đạo phường Đông Hòa cho biết, địa phương có 5 dự án chung cư đang được triển khai xây dựng với 5.160 căn (330 căn hộ cho thuê). Còn phường Tân Đông Hiệp, có 27 dự án đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Trong đó 2 dự án có diện tích trên 10 ha dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội gồm khu dân cư thương mại dịch vụ Đông Bình Dương (1.421 căn hộ) và khu tái định cư Tân Đông Hiệp B, tổng diện tích dự án 33,73ha, dự án có khoảng 1ha để xây dựng nhà ở xã hội (1.040 căn hộ).

QUANG HUY