Sở GD-ĐT TPHCM lấy ý kiến các khoản thu dịch vụ trong trường học

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM; các sở, ban, ngành; UBND xã, phường, đặc khu; các cơ sở giáo dục công lập lấy ý kiến cho dự thảo Quyết định ban hành các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ áp dụng tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2026-2027.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (phường Bến Thành, TPHCM) tham gia hoạt động giáo dục STEM. Ảnh minh họa

Theo dự thảo, danh mục các khoản thu và mức thu đối với các cơ sở giáo dục công lập (gồm mầm non, tiểu học, THCS, THPT) được chia thành 2 nhóm:

Nhóm 1: Trẻ em, học sinh, học viên học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường.

Nhóm 2: Trẻ em, học sinh, học viên học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, đặc khu.

Danh mục các khoản thu và mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất 7 khoản thu:

Dịch vụ ăn uống, bán trú, nội trú: suất ăn sáng, ăn trưa, ăn xế, nước uống, dịch vụ phục vụ ăn sáng, dịch vụ tổ chức phục vụ, quản lý bán trú, thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú…

Dịch vụ đưa đón học sinh.

Dịch vụ công nghệ, học tập số.

Dịch vụ tổ chức hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống.

Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ (không bao gồm tiền ăn).

Dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động khác đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của người học: dịch vụ tổ chức lớp học năng khiếu, nghệ thuật, thể dục tự chọn, câu lạc bộ; dịch vụ tổ chức dạy tin học; dịch vụ tổ chức dạy ngoại ngữ; dịch vụ tổ chức hoạt động giáo dục công dân số; dịch vụ tổ chức giáo dục STEM; dịch vụ tổ chức nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế.

Dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác đáp ứng nhu cầu hoạt động của cơ sở giáo dục: dịch vụ sử dụng máy lạnh, trông giữ xe máy, xe điện cho phụ huynh, học sinh...

Riêng đối với cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thì khoản thu "Dịch vụ tổ chức các lớp học theo Đề án Dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam" áp dụng theo mức thu quy định với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.

Các khoản thu còn lại có mức thu tối đa bằng 2 lần mức thu áp dụng với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.

Cũng theo dự thảo tờ trình, các mức thu quy định là mức thu tối đa. Sở GD-ĐT, các địa phương theo phân cấp quản lý căn cứ điều kiện và tình hình thực tế hướng dẫn cơ sở giáo dục xây dựng mức thu phù hợp nhưng không vượt quá mức thu quy định.

Cơ sở giáo dục thống nhất với phụ huynh học sinh mức thu cụ thể nhưng không vượt quá mức trần quy định, trên tinh thần tự nguyện theo nhu cầu tham gia dịch vụ của người học.

Mức thu cụ thể phải đảm bảo nguyên tắc thu đủ chi đủ, phù hợp với khả năng đóng góp của phụ huynh học sinh. Trường học công khai kế hoạch thu – chi của từng khoản thu đến phụ huynh học sinh trước khi tổ chức thực hiện.

Sau khi tổng hợp ý kiến của các đơn vị liên quan, Sở GD-ĐT TPHCM tiếp tục hoàn thiện dự thảo tờ trình, tham mưu UBND TPHCM ban hành quyết định triển khai cho năm học mới.

Phụ huynh và học sinh xem danh mục đề xuất các khoản thu và mức thu TẠI ĐÂY.

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