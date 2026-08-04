Phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2026

Chiều 4-8, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” lần thứ IX, năm 2026 nhằm vinh danh các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về giáo dục.

Bộ GD-ĐT phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” lần thứ IX. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó trưởng Ban tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” lần thứ IX, cho biết giải giúp lan tỏa những thành tựu của ngành giáo dục; tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu; phát hiện và nhân lên những câu chuyện đẹp, những sáng kiến đổi mới, những tấm gương tận tụy cống hiến vì học sinh, vì sự phát triển của đất nước.

Mặt khác, những góc nhìn đa chiều, những đề xuất, hiến kế xác đáng từ báo chí không chỉ góp phần tạo đồng thuận xã hội mà còn là nguồn thông tin thực tiễn quý báu để các cơ quan quản lý nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả của sự nghiệp GD-ĐT.

Theo thể lệ giải năm 2026, các tác phẩm dự thi là những tác phẩm bằng tiếng Việt được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 5-9-2025 đến hết ngày 4-9-2026. Ban tổ chức sẽ tiếp nhận tác phẩm đến hết ngày 30-9-2026; với tác phẩm nhiều kỳ, ít nhất 2/3 số kỳ phải được đăng, phát trong thời gian này.

Ban tổ chức không xét các tác phẩm đang chờ đánh giá, kết luận của cơ quan có thẩm quyền; tác phẩm đã đoạt Giải Báo chí quốc gia hoặc các Giải Báo chí toàn quốc chuyên ngành khác.

Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" do Bộ GD-ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VH-TT-DL và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực.

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LÂM NGUYÊN