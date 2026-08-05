Thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang thi lại vào ngày 14 và 15-8

Ngày 5-8, Bộ GD-ĐT họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Chủ trì buổi họp báo có Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng; Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) Huỳnh Văn Chương.

Tham dự buổi họp báo có đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ GD-ĐT, đại diện Bộ Công an cùng các bộ ngành, UBND tỉnh Tuyên Quang...

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ GD-ĐT tổ chức họp báo nhằm cung cấp thông tin, làm rõ phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang mà xã hội đang rất quan tâm.

Các đồng chí chủ trì buổi họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Không để hiện tượng này tái diễn

Tại buổi họp báo, phóng viên Báo SGGP đặt câu hỏi: "Việc tổ chức thi lại với tất cả thí sinh có tạo tiền lệ và ảnh hưởng quyền lợi chính đáng của các thí sinh thi cử trung thực tại điểm thi này?".

Trả lời, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ GD-ĐT sẽ áp dụng tất cả giải pháp để hiện tượng này không tái diễn. Ngành giáo dục cũng tăng cường ứng dụng số và giám sát chặt chẽ. Trong 2-3 năm tới, việc tổ chức thi trên máy tính càng làm tăng tính khách quan và minh bạch.

"Tuy nhiên, chỉ Bộ GD-ĐT khó có thể làm được. Đối với cán bộ ngành giáo dục, yêu cầu đặt ra là phải có bản lĩnh, nhận thức chính trị sâu sắc, biết nói "không" với tiêu cực và sự nhờ vả", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, trong vụ việc, cả 328 học sinh ở điểm thi đều bị ảnh hưởng. Các em cơ bản là nạn nhân, hệ quả của hội đồng thi - những người được giao chức trách, nhiệm vụ tổ chức kỳ thi - đã vi phạm nghiêm trọng quy chế.

Phóng viên Phan Thảo, Báo SGGP đặt câu hỏi tại buổi họp báo

Làm tốt công tác tư tưởng cho thí sinh

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng cho biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Bộ GD-ĐT, Bộ Công an và UBND tỉnh Tuyên Quang phối hợp rất chặt chẽ để xử lý vụ việc, đưa ra phương án xử lý với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Theo Thứ trưởng, Bộ GD-ĐT rất cầu thị lắng nghe ý kiến của xã hội để hoàn thiện kỳ thi cũng như xử lý tiêu cực thi cử tại Tuyên Quang; tiếp thu đầy đủ, bảo đảm xử lý nghiêm minh, thượng tôn pháp luật, có tính răn đe nhưng cũng bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh cả nước cũng như tỉnh Tuyên Quang.

Thứ trưởng nhấn mạnh, phương án thi lại là có căn cứ pháp lý. Bộ GD-ĐT đã xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và được đồng ý. Bộ GD-ĐT cũng đã lấy ý kiến tư vấn rộng rãi của các nhà khoa học, giáo viên; lắng nghe ý kiến xã hội và báo cáo cấp có thẩm quyền để đưa ra phương án thi lại. Đây là phương án phù hợp nhất, đảm báo các căn cứ pháp lý đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để học sinh mất công bằng trong học tập.

“Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra. Thi lại không đồng nghĩa xóa bỏ trách nhiệm của những cá nhân đã vi phạm. Thi lại nhằm bảo đảm tính công bằng cho thí sinh. Ngành giáo dục cam kết tổ chức thi lại ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang bảo đảm quy chế, khách quan", Thứ trưởng khẳng định và yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo ngành giáo dục làm tốt công tác tư tưởng cho học sinh để các em yên tâm làm bài thi, đạt kết quả tốt.

UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức thi lại

Tại buổi họp báo, đề cập trách nhiệm của Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng thông tin, kỳ thi đã có sự phân cấp, sai ở đâu xử lý trách nhiệm ở đó.

"Vụ gian lận thi cử tại đây là rất đau xót. Khi Đảng, Nhà nước ngày càng quan tâm đến giáo dục, thì ngành giáo dục cũng như các cấp, ngành càng thấy trách nhiệm của mình", Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ.

Trả lời câu hỏi về việc thi lại ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang do Bộ GD-ĐT tổ chức hay giao UBND tỉnh Tuyên Quang, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng cho biết, theo phân cấp, kỳ thi vẫn do UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức. Kỳ thi lại này sẽ ứng dụng công nghệ để bảo đảm khách quan, với sự giám chặt chẽ của toàn xã hội, ngành giáo dục. Điểm thi lại vẫn được Bộ GD-ĐT công bố công khai, có sự giám sát của xã hội.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi họp báo

Đại diện Cơ quan điều tra, Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã kết luận sai phạm bước đầu của các cá nhân liên quan thuộc Hội đồng thi tại điểm thi. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an gặp khó khăn, vì đây là sai phạm có tổ chức, số lượng đối tượng vi phạm đông.

"Về thí sinh, về nguyên tắc các cháu đã 18 tuổi, đủ năng lực dân sự, nhưng thí sinh sinh năm 2008 (18 tuổi) nhận thức pháp luật còn hạn chế và tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề", đại diện Cơ quan điều tra cho biết.

Cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra theo nguyên tắc "sai đến đâu xử lý đến đó". Hiện đã điều tra làm rõ hành vi của 29 bị can, khởi tố 29 bị can.

Tổ chức thi lại cho tất cả thí sinh đã dự thi ở Trường THPT chuyên Tuyên Quang vào ngày 14, 15-8

Tại buổi họp báo, thông tin về phương án xử lý, hủy kết quả thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương cho biết, sẽ tổ chức thi lại với tất cả thí sinh đã dự thi tại đây vào ngày 14, 15-8, kết quả thi dự kiến công bố ngày 19-8.

"Lý do, kết quả các môn thi của điểm thi này cao hơn so với toàn quốc; giáo viên thừa nhận đã vào các phòng thi nhắc bài cho thí sinh; một số thí sinh thừa nhận trao đổi bài làm. Qua điều tra cho thấy những điều đó khiến kết quả làm bài thi của các thí sinh là không trung thực. Bộ GD-ĐT cho biết có căn cứ pháp lý để tổ chức thi lại. Kết quả thi ban đầu của thí sinh ở điểm thi này không được sử dụng xét tuyển cho đến khi có kết quả thi lại", Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nói.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, phương án tổ chức thi lại đã được Bộ GD-ĐT phối hợp các cơ quan chức năng báo cáo xin chủ trương cấp có thẩm quyền. Các đơn vị liên quan đang khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thi lại theo đúng Quy chế thi, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về việc rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại các địa phương trên cả nước, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các sở GD-ĐT rà soát, phân tích kết quả thi; phối hợp Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh phản ánh, dấu hiệu bất thường trong kỳ thi.

Trước đó, qua phân tích dữ liệu kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của 34 tỉnh, thành phố, đồng thời tiếp nhận phản ánh từ báo chí, dư luận xã hội, Bộ GD-ĐT đã chủ động phối hợp Bộ Công an phát hiện, kiểm tra, xác minh vụ việc vi phạm quy chế thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang và đang khẩn trương xử lý theo quy định.

Đến nay, cơ quan chức năng của Bộ Công an đã khởi tố vụ án và thông báo cho Bộ GD-ĐT kết quả điều tra ban đầu, trong đó xác định: các sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang diễn ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi, vi phạm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi được quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế thi; có cơ sở pháp lý để tổ chức thi lại tất cả các môn thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng và Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành; ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ GD-ĐT quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng của kỳ thi và bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ; không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh tại điểm thi.

Trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, trong đó có thí sinh vi phạm, sẽ được xem xét, xử lý căn cứ kết quả điều tra và mức độ vi phạm cụ thể theo quy định.

Hiện nay, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm. Căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng, thí sinh có hành vi vi phạm Quy chế thi sẽ tiếp tục bị xem xét xử lý theo tính chất, mức độ và hành vi vi phạm, kể cả trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học.

Tiếp thu ý kiến của các cấp quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, báo chí và dư luận xã hội, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức rà soát các quy chế, quy định tổ chức kỳ thi để bổ sung biện pháp phòng, chống gian lận; tăng cường ứng dụng công nghệ, kiểm tra chéo và giám sát nhằm phòng gian lận; tiếp tục cử giảng viên đại học giám sát tổ chức thi tại các điểm thi của địa phương.

Đồng thời, tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức đối với học sinh; chú trọng bồi dưỡng đạo đức và nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của giáo viên; xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm đối với các vi phạm. Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện kỹ lưỡng đề án và phương án tổ chức thi trên máy tính bảo đảm an ninh, an toàn, tin cậy, có giai đoạn thử nghiệm, thí điểm; tổng kết, đánh giá toàn diện để đề xuất cụ thể triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

"Việc kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy vai trò giám sát của báo chí và toàn xã hội là đặc biệt quan trọng. Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả với các cơ quan báo chí kịp thời thông tin minh bạch, đầy đủ về kỳ thi và công bố kết quả thi để toàn xã hội giám sát", Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng khẳng định.

Quang cảnh buổi họp báo của Bộ GD-ĐT sáng 5-8. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Khởi tố thêm 2 bị can

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương cho biết, ngay sau khi có thông tin về dữ liệu điểm thi bất thường tại đây, Bộ GD-ĐT cùng các đơn vị chức năng đã làm việc, chỉ ra dấu hiệu bất thường và đề nghị Công an tỉnh Tuyên Quang vào cuộc, với yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời có phương án xử lý bảo đảm sự tôn nghiêm của kỳ thi, bảo đảm lợi ích chính đáng của thí sinh.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can (tăng 2 bị can so với công bố ngày 17-7).

Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Trước đó, chiều 3-8, kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xử lý triệt để, nghiêm minh các vụ việc tiêu cực liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, có hình thức công bố thông tin công khai.

Liên quan vụ việc, ngày 17-7, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an quyết định rút vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đến Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Thời điểm đó, cơ quan chức năng đã khởi tố 27 bị can.

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PHAN THẢO - ĐỖ TRUNG