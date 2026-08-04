Cà Mau: Sắp xếp cơ sở giáo dục, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

Ngày 4-8, tại cuộc họp rà soát phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Sở GD-ĐT và UBND các xã, phường nghiên cứu, hoàn thiện phương án để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau xem xét, quyết định.

Trường Tiểu học Văn Lang (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) sẽ được sắp xếp lại theo hướng giảm đầu mối, bộ máy quản lý

Ông Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh, mục tiêu của việc sắp xếp là tinh gọn đầu mối quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; không làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của cán bộ, giáo viên và không để cán bộ, giáo viên mất việc làm. Vì vậy, việc sắp xếp phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch.

Theo Sở GD-ĐT, toàn tỉnh Cà Mau hiện có 738 cơ sở giáo dục công lập, giảm 8 cơ sở so với thời điểm ngày 1-7-2025. Sở đã xây dựng 2 phương án sắp xếp: phương án 1 còn 422 cơ sở giáo dục (giảm 316 cơ sở), phương án 2 còn 367 cơ sở (giảm 371 cơ sở).

Mục tiêu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối so với thời điểm ngày 1-7-2025. Dự kiến, phương án sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và đại học công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau hoàn thành trước ngày 19-8.

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