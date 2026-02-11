Xã hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, trao quà tết tại Quảng Ngãi

SGGPO

Sáng 11-2, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng” năm 2026, tham dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao hơn 7.000 suất quà với tổng kinh phí hơn 7,3 tỷ đồng cho gia đình chính sách, đoàn viên, công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

tết
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh tặng quà cho các gia đình tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”

Hơn 130 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ gần 480 triệu đồng chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hơn 4.000 phiếu mua hàng trực tuyến, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng; Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tặng 700 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng để hỗ trợ đoàn viên mua sắm tết.

phát bieu
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại chương trình

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, nhiều năm qua, chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” đã trở thành hoạt động quen thuộc, có ý nghĩa thiết thực mỗi dịp tết đến, xuân về.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và người lao động. Đồng thời, thực hiện tốt trách nhiệm của tổ chức công đoàn, làm cầu nối giữa người lao động và chủ doanh nghiệp.

* Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Chi (97 tuổi, trú tại tổ dân phố 22, phường Nghĩa Lộ) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thư (100 tuổi, trú tại tổ dân phố 28, phường Nghĩa Lộ).

Phó Chủ tịch Quốc hội tham dự chương trình “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng” tại Quảng Ngãi
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng
NGUYỄN TRANG

Từ khóa

Phó Chủ tịch Quốc hội tết sum vầy xuân ơn đảng Quảng Ngãi

