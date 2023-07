Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm việc tại tỉnh Bình Phước

Ngày 29-7, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Phước về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cho biết, tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 của Bình Phước tăng 7,27%, đây là mức tăng cao nhất so với vùng Đông Nam bộ và đứng thứ 14 so với cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp, hoạt động bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đều tăng; công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), phát triển doanh nghiệp và phát triển hợp tác xã có nhiều khởi sắc. Chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của Bình Phước năm 2022 tăng 7 bậc so với năm 2021, đứng thứ 43/63 tỉnh thành.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp toàn tỉnh (IIP) tăng 6,53% so với cùng kỳ. Xuất khẩu giảm nhẹ 1,62% so với cùng kỳ và đạt 2,150 tỷ USD. Đối với hạ tầng cụm công nghiệp, lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh thu hút được 382 dự án, với số vốn đầu tư là 4,081 tỷ USD. Về đầu tư công, tổng kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2023 là 5.066,774 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 998,121 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 4.068,653 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đến ngày 26-7-2023 là 1.844,605 tỷ đồng, đạt 24,8% so với chỉ tiêu Trung ương giao; trong đó vốn ngân sách Trung ương đạt 24,5% và vốn ngân sách địa phương đạt khoảng 41%.

Trước đó, tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ngày 12-5-2023, UBND tỉnh Bình Phước đã kiến nghị 10 nội dung. Đến nay có 6 nội dung được giải quyết, còn lại 4 nội dung chưa được giải quyết gồm: phương án phân bổ đất đai trong quy hoạch tỉnh; xem xét bỏ quy hoạch mỏ bô-xít ra khỏi quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chính sách đất đai đối với đầu tư cụm công nghiệp và về phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện các nhiệm vụ.

Trong buổi làm việc, 4 nội dung này đã được các, bộ, ban, ngành liên quan trực tiếp thảo luận và đưa ra giải pháp để địa phương nghiên cứu và xin chủ trương của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhằm tháo gỡ cho địa phương.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái biểu dương, đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước trong thời gian qua cũng như ý kiến phát biểu của lãnh đạo một số bộ, ngành tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị tỉnh Bình Phước tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình, nâng cao khả năng dự báo những tác động, ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương; phản ứng chính sách nhanh, kịp thời, chủ động thích ứng; đoàn kết, thống nhất, tự lực, tự cường, lấy khó khăn, thách thức là động lực để phấn đấu vươn lên.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, nền kinh tế thị trường trong khu vực nói riêng và trên thế giới nói chung luôn có sự chuyển biến về xu hướng phát triển, nhu cầu tiêu dùng cụ thể. Do đó, Bình Phước phải có những phản ứng sớm với xu hướng phát triển kinh tế thị trường, từ đó kịp thời đưa ra những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, điều hành đồng bộ, hiệu quả nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bình Phước cần phối hợp tốt với các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam bộ trong thu hút nguồn vốn phát triển hạ tầng giao thông, tăng tính kết nối vùng; rà soát phát huy thế mạnh các sản phẩm chủ lực đa dạng, nhất là sản phẩm trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tạo ra sản phẩm chất lượng cao để mở rộng thị trường tiêu thụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, giải ngân vốn đầu tư công, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; thu hút đầu tư vào lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Đối với những kiến nghị của Bình Phước, Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp với tỉnh để nhanh chóng có hướng giải quyết.